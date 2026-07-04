ثبت ۸ رکورد تولید و تداوم طرحهای توسعهای فولاد خراسان
مدیرعامل فولاد خراسان گفت: ۸ رکورد تولید و تداوم طرحهای توسعهای فولاد خراسان به ثبت رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، محمدرضا سجادیان، در مجمع عمومی عادی سالانه شرکت فولاد خراسان گفت: در هشتم خردادماه، رکورد تولید روزانه شمش
در مجموعه ریختهگری فاز ۲ با تولید دو هزار و ۹۱۲ تن، معادل ۷۸ تن بیش از رکورد قبلی، به ثبت رسید. همچنین در چهاردهم فروردینماه، رکورد تولید روزانه گندله
با تولید هشت هزار و ۶۰۰ تن و افزایش ۵۰ تنی نسبت به رکورد پیشین شکسته شد.
وی درباره رکوردهای ماهانه نیز افزود: بیشترین تولید گندله در فروردینماه با ۲۳۰ هزار و ۱۲۴ تن و در شهریورماه با ۲۳۱ هزار و ۸۴۸ تن ثبت شد. همچنین رکورد مجموع تولید آهن اسفنجی ناحیه احیا در فروردینماه با تولید ۱۴۷ هزار و ۵۱۴ تن، رکورد تولید واحد احیای مستقیم شماره دو با ۷۶ هزار و ۴۹۳ تن و رکورد تولید شمش در واحدهای فولادسازی یک و دو به ترتیب با ۱۱۲ هزار و ۸۲۹ تن و ۶۱ هزار و ۸۳۸ تن در همین ماه به ثبت رسید.
مدیرعامل مجتمع فولاد خراسان گفت: افزود: فولاد خراسان در سال گذشته با عرضه ۵۳۶ هزار تن میلگرد، رتبه نخست عرضه این محصول در بورس کالا را به دست آورد و همچنین با عرضه ۳۶۸ هزار تن شمش فولادی، در جایگاه نهم عرضهکنندگان شمش کشور قرار گرفت.
سجادیان،همچنین با تشریح طرحهای توسعهای شرکت اظهار کرد: عملیات اجرایی نیروگاه خورشیدی ۶۰ مگاواتی به عنوان مرحله نخست طرح نیروگاه ۲۴۰ مگاواتی آغاز شده است که نقش مهمی در تأمین پایدار انرژی مجموعه خواهد داشت.
وی ادامه داد: طرح فولاد سنگان نیز با پیشرفت فیزیکی ۷۶ درصدی در حال اجراست و در طرح زیستمحیطی پساب نیشابور نیز بخش تصفیهخانه به پیشرفت ۵۶ درصدی، شبکههای جمعآوری به پیشرفت ۴۲ درصدی و خطوط انتقال به پیشرفت ۱۰ درصدی رسیده است.
مدیرعامل مجتمع فولاد خراسان اظهار کرد: صنعت فولاد کشور در سال گذشته با فشارهای گستردهای از جمله افزایش هزینههای تولید، محدودیتهای انرژی و مشکلات زیرساختی مواجه بود، اما فولاد خراسان با اتکا به برنامهریزی، مدیریت صحیح و تلاش کارکنان خود توانست روند رو به رشد تولید و فروش را حفظ کند.