به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، در نشست بزرگداشت وداع با امام شهید با حضور نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، استاندار لرستان و رئیس مجمع نمایندگان استان، ضمن تبیین ویژگی‌های برجسته امام شهید، از حضور گسترده و باشکوه مردم لرستان در آیین وداع و بدرقه این شخصیت بزرگ قدردانی شد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در این نشست، ضمن قدردانی از حضور پرشور مردم لرستان در آیین بزرگداشت امام شهید گفت: حضور گسترده و معنادار مردم، نشان‌دهنده جایگاه ممتاز لرستان در وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی، نظام و ولایت است.

سید سعید شاهرخی استاندار لرستان هم در این نشست با بیان اینکه مردم ولایتمدار استان از نخستین ساعات انتشار خبر این واقعه، داغدار و سوگوار بوده‌اند، به حضور گسترده مردم لرستان در مراسم بدرقه رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران اشاره کرد و افزود: نخستین گروه‌های عزاداری که پس از گشایش در‌های مصلای تهران وارد محل برگزاری مراسم شدند، هیئت‌های استان لرستان و شهرستان خرم‌آباد بودند که این موضوع بیانگر ارادت عمیق مردم این دیار به شهدا، انقلاب اسلامی و رهبر شهید است.

علی امامی‌راد، نماینده مردم کوهدشت و رومشکان در مجلس شورای اسلامی و رئیس مجمع نمایندگان استان هم در این نشست با بیان اینکه امروز مردم بار دیگر نشان دادند که پای آرمان‌های انقلاب و ولایت ایستاده‌اند و این حضور پرشور، نمادی از وحدت، بصیرت و وفاداری آنان است، به ویژگی‌های برجسته رهبر شهید انقلاب اسلامی و تبیین ابعاد شخصیتی، مدیریتی و نقش‌آفرینی ایشان در هدایت انقلاب و عزت ملت ایران پرداخت و بر ضرورت پاسداری از آرمان‌ها و ادامه راه ایشان تأکید کرد.