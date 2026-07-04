معاون اول رئیس‌جمهور در دیدار با وزیر کشاورزی و امنیت غذایی مالزی، با تأکید بر جهش روابط تهران و کوالالامپور، توسعه همکاری‌های دوجانبه در همه حوزه‌ها را خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور در دیدار با داتوک سری محمد صابو، وزیر کشاورزی و امنیت غذایی مالزی از وی برای حضور در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب و همچنین حمایت این کشور از ایران در جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونسیتی تشکر کرد.

معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به ضرورت گسترش روابط ایران و مالزی، گفت: در حال حاضر سطح روابط در کشور در سطح شأن ایران و مالزی به عنوان دو کشور دوست و برادر نیست. امیدواریم جهشی در همه زمینه‌های علمی، اقتصادی، فرهنگی و زیربنایی داشته باشیم. در میان مدت، سطح مبادلات ایران و مالزی باید به چند میلیارد دلار افزایش یابد.

عارف همچنین با اشاره به فرهنگی بودن انقلاب اسلامی ایران، افزود: مقابله ما با آمریکا و رژیم صهیونسیتی به نیابت از ملت فلسطین برای مقابله با سلطه و ظلم آمریکا بر منطقه است. ایران و امت اسلامی در جنگ اخیر هزینه زیادی متحمل شد ولی کشور‌های منطقه که دنبال تامین امنیت خود به کمک آمریکا بودند، متوجه شدند نباید به آمریکا دل ببندند.

وی خاطرنشان کرد: ایران در شرایط پساجنگ وارد مرحله جدیدی از همکاری با کشور‌های منطقه و کشور‌های اسلامی شده است. ما اعتقاد داریم باید با همکاری با کشور‌های اسلامی، مسایل مشترک از جمله منافع ملی و توسعه را حل کنیم.

عارف ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران معتقد است که توسعه همکاری‌های با مالزی فراتر از توسعه روابط دوجانبه است. توسعه روابط با جنوب شرق آسیا به خصوص مالزی به نفع امت اسلامی است. فضای جدید ایران و منطقه، شرایط را برای رفع موانع توسعه روابط دو کشور مهیا کرده است بنابراین باید به صورت جدی‌تر دنبال توسعه روابط دوجانبه و چندجانبه بین کشور‌های اسلامی و همچنین همکاری در اتحادیه‌های بین‌المللی که ایران و مالزی حضور دارند، اقدام کنیم. هیچ مانعی برای توسعه روابط دو کشور وجود ندارد و در فضای جدید باید شاهد رشد جدی توسعه روابط ایران و مالزی باشیم.

معاون اول رئیس‌جمهور در پایان ضمن تاکید بر ضرورت فعال‌تر شدن کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور، از انور ابراهیم، نخست وزیر مالزی برای سفر به ایران دعوت کرد.

داتوک سری محمد صابو، وزیر کشاورزی و امنیت غذایی مالزی نیز در این دیدار، گفت: مالزی اولین کشوری بود که حملات به ایران و به شهادت رساندن رهبر و مردم غیرنظامی ایران را محکوم کرد. ایران در این جنگ پیروزی کسب کرد هرچند رهبر ایران شهید شد.

وی با بیان اینکه مردم ایران با حمایت از نظام و کشور خود، به تغییر مواضع ژئوپلیتیک در منطقه کمک کردند، افزود: ملت و رهبر شهید ایران راه رهایی از یوغ استعمار را به امت اسلامی نشان دادند. شهید آیت‌الله خامنه‌ای نه تنها رهبر ایران بلکه رهبر مسلمانان و آزادگان جهان بودند.

وزیر کشاورزی مالزی در پایان با تاکید بر اینکه دنیا باید ایران را به عنوان قدرت جدید به رسمیت بشناسند، گفت: مالزی نیز عزم جدی برای توسعه روابط خود در زمینه‌های مختلف با ایران دارد.