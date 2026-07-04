رئیس مرکز بهداشت خوزستان گفت طرح ملی پزشک خانواده و نظام ارجاع از ۲۵ تیر ماه در شهرستان کارون به صورت آزمایشی اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مهرداد شریفی افزود: طرح ملی پزشک خانواده و نظام ارجاع با سه رویکرد اصلی کاهش هزینه‌های درمان از جیب مردم، تحقق عدالت در سلامت و ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی به دستور ریاست جمهوری در کشور در حال اجرا است.

وی ادامه داد: مقدمات اجرای این طرح در خوزستان با پیگیری و حمایت ریاست و هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از هفته‌های گذشته آغاز شده است و تمامی زیرساخت‌های لازم برای استقرار آن در شهرستان کارون فراهم شد.

رئیس مرکز بهداشت خوزستان بیان کرد: بر اساس این طرح، به ازای هر سه هزار نفر جمعیت یک پزشک عمومی و به ازای هر هزار و ۵۰۰ نفر جمعیت یک مراقب سلامت در شهرستان کارون مستقر خواهد شد تا خدمات سلامت در نزدیک‌ترین مراکز بهداشتی و درمانی به مردم ارائه شود.

دکتر شریفی خاطر نشان کرد: برای تمامی خانواده‌ها و همه گروه‌های سنی، پرونده الکترونیک سلامت تشکیل خواهد شد و پزشک خانواده و مراقب سلامت هر فرد به صورت مشخص تعیین می‌شوند.

وی اظهار کرد: در این طرح، افرادی که به صورت مستقیم از مسیر پزشک خانواده و نظام ارجاع برای دریافت خدمات درمانی اقدام کنند، در صورت نیاز به خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی، خدمات سطح یک را با فرانشیز ۱۵ درصد دریافت خواهند کرد و در صورت نیاز به بستری، ۱۰۰ درصد هزینه‌ها رایگان خواهد بود؛ همچنین چهار ویزیت رایگان نیز در قالب این برنامه برای مردم پیش‌بینی شده است.

دگتر شریفی بیان کرد: تمامی زیرساخت‌های الکترونیک مورد نیاز اجرای طرح آماده شده و قرار است این برنامه بعد از اجرای پایلوت در شهرستان کارون، طی یک تا ۲ ماه آینده، به دستور دولت در سراسر استان خوزستان اجرا شود.