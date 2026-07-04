سیدجواد حسینی امروز شنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۵ در حضور جمعی از مدیران و مسئولان این سازمان در آیین باشکوه وداع با پیکر مطهر قائد شهید در مصلای امام خمینی(ره) حضور یافت.

وی پیش از شرکت در مراسم، ضمن بازدید از غرفه سازمان بهزیستی در حاشیه این مراسم، تحلیلی از ابعاد معنوی، تاریخی، سیاسی و اجتماعی این تجمع عظیم ارائه کرد.

حسینی گفت: هر انقلابی دارای دو دسته عوامل است. علل موجبه که منجر به وقوع آن می‌شود و علل مبقیه که تداوم‌بخش آن است. در انقلاب اسلامی، رهبری امام خمینی(ره) در کنار وحدت و ایمان مردم عامل اصلی بقا بود و قائد شهید ما از نخستین همراهان راستین امام نقشی بی‌بدیل در تمام عرصه‌ها داشت از همراهی با بنیان‌گذار انقلاب تا دوران زعامت ایشان، مسئولیت‌های ریاست‌جمهوری و حضور در جبهه‌های نبرد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه این آیین در مجموع دارای سه وجه تشییعی، تکریمی و تحقیری است، افزود: در بخش تشییعی، وفاداری و حضور مردم برای پاسداشت و تشییع پیکر قائد شهید و خانواده محترم ایشان تجلی یافته است.

وی گفت: این وداع و تشییع باشکوه دارای یک وجه تکریمی نیز هست. مردم امروز صرفاً برای تشییع یک فرد یا یک خانواده گرد هم نیامده‌اند بلکه برای تکریم عظمت یک مکتب و تفکری حضور یافته‌اند که مبانی آن بر عزت‌خواهی، استقلال ملت، اعتقادات دینی و تن ندادن به ظلم استوار است؛ همان ارزش‌هایی که در سراسر زندگی قائد شهید موج می‌زد.

حسینی با اشاره به بعد سوم این مراسم گفت: در کنار جنبه تکریمی این مراسم دارای وجهی است که من از آن به عنوان وجه تحقیری و تنبیهی یاد می‌کنم. این وجه، پاسخی به دشمنانی است که همواره در پی توطئه علیه انقلاب و ملت ایران بوده‌اند. دشمنان با طراحی توطئه‌های متعدد از جمله جنگ هشت‌ساله، جنگ ۱۲ روزه، جنگ ۴۰ روزه رمضان و توطئه‌های دیگر تلاش کردند مردم را بترسانند و آنان را از حضور در مسیر این مکتب بازدارند اما حضور پرشکوه مردم، آنان را تحقیر خواهد کرد. نه تنها دشمنان در این مسیر هیچ توفیقی به دست نیاورده‌اند بلکه مردم با انسجام، قدرت و وحدت بیشتری در صحنه حضور خواهند داشت.

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: پیش از انقلاب ما شاهد دوران‌های تلخی بودیم که یا بخش‌هایی از خاک میهن به تاراج می‌رفت یا قراردادهای ننگینی همچون گلستان و ترکمنچای بر کشور تحمیل می‌شد اما در دوران پس از انقلاب تحت رهبری امام خمینی(ره) و با حضور ایثارگرانه قائد شهید در هیچ‌یک از جنگ‌های تحمیلی حتی یک وجب از خاک میهن به دشمن واگذار نشد و نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه عزت و قدرت ملت ایران پس از دفاع مقدس به شکل چشمگیری افزایش یافت.

حسینی افزود: امروز با این حضور حماسی در مراسم وداع با قائد شهید که نقش اصلی را در تمامی این پیروزی‌ها و عظمت‌ها ایفا کرد بار دیگر قدرت خود را به دشمن نشان می‌دهیم. ما با این حضور، دشمن را تحقیر و تنبیه می‌کنیم تا بدانند تجاوزها، ظلم‌ها و ستم‌های آنان نه تنها در اراده مردم ایران و پیروی از رهبرشان خللی ایجاد نکردهبلکه آنان را منسجم‌تر، قدرتمندتر و متحدتر از گذشته به عرصه آورده است.

در ادامه رئیس سازمان بهزیستی کشور در حاشیه این مراسم و در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات سازمان بهزیستی برای برگزاری آیین وداع و تشییع رهبر انقلاب، گفت: این مراسم، آیینی، دینی و ملی است و از روزهای گذشته ستاد هماهنگی مربوط به آن در سازمان بهزیستی تشکیل شده و اقدامات متنوعی برای خدمت‌رسانی به زائران انجام گرفته است.

وی افزود: از جمله این اقدامات، استقرار سه موکب تخصصی است که یکی در مجاورت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دیگری در بهزیستی شهر تهران و سومی در پارک دانشجو مستقر شده‌اند و در آن‌ها خدمات روان‌شناختی، مددکاری، راهنمایی زائران همچنین خدمات تیم‌های اورژانس اجتماعی، روان‌شناسان، پزشکان داوطلب، پزشکان رسمی و کارشناسان سازمان بهزیستی ارائه می‌شود.

حسینی با بیان اینکه ارائه خدمات به زائران این مراسم آیینی، دینی و ملی با استفاده از ظرفیت‌های امدادی، اجتماعی و مردمی برای معلولان، سالمندان و سایر گروه‌های اجتماعی انجام می‌شود، گفت: سازمان بهزیستی ۲۴ هزار همکار در سراسر کشور دارد که بخش قابل توجهی از آنان به صورت داوطلبانه، همراه با خانواده و به شکل خودجوش برای خدمت‌رسانی به تهران می‌آیند. همچنین از ظرفیت مراکز اقامتی، خوابگاه‌ها و ادارات کل بهزیستی تهران، مشهد و قم و نیز شهرستان‌های استان تهران استفاده شده و ظرفیت‌سازی لازم صورت گرفته است تا هر شهرستان استان تهران حداقل مسئولیت اسکان و پذیرایی از ۵۰ نفر را بر عهده بگیرد.

امکان اسکان ۵ هزار نفر در کرج

رئیس سازمان بهزیستی کشور افزود: در حال حاضر نیز در کرج، با حمایت استان خراسان رضوی امکان اسکان پنج هزار نفر فراهم شده و فضاهای مناسب همراه با پتو و امکانات اولیه برای زائران مهیا شده است.

حسینی با اشاره به استقرار تیم‌های سیار اورژانس اجتماعی در کنار موکب‌ها گفت: این تیم‌ها در صورت بروز هرگونه مشکل در کنار نیروهای اورژانس به مردم خدمات ارائه می‌کنند.

وی همچنین از بهره‌گیری از ظرفیت گروه‌های جهادی، مردمی، خیریه‌ها و تشکل‌ها خبر داد و گفت: این گروه‌ها در کنار نیروهای سازمان بهزیستی، سالمندان، معلولان، افراد کم‌توان و سایر زائران را به صورت داوطلبانه همراهی و خدمت‌رسانی می‌کنند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور در پایان افزود: در حوزه اسکان نیز سه گروه مورد توجه سازمان قرار گرفته‌اند. نخست مددجویانی که از سراسر کشور در این مراسم حضور پیدا می‌کنند، دوم کارکنان سازمان بهزیستی و سوم زائرانی که با هماهنگی استان‌ها و شهرهای میزبان از جمله قم و مشهد تردد می‌کنند. همچنین در مسیر حرکت زائران نیز غرفه‌هایی برای ارائه خدمات سازمان بهزیستی برپا شده است.