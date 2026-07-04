به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در وزن ۶۵ کیلوگرم، امیررضا تیموری زاد در دور اول با نتیجه ۱۰ بر صفر در مقابل گو از کره جنوبی به پیروزی رسید.

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وی در مرحله بعد محمدجان سعیدوف از تاجیکستان را با نتیجه ۱۰ بر صفر مغلوب کرد و راهی نیمه نهایی شد. تیموری زاد در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر ۴ ایتا شیمودا از ژاپن را شکست داد و راهی دیدار نهایی شد. وی در فینال در مقابل عیسی ایساکوف از قرقیزستان با نتیجه ۱۲ بر ۵ و ضربه فنی شکست خورد و به مدال نقره رسید.