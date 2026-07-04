همزمان با آیین بدرقه مردمی قائد شهید امت اسلام، محفل تلاوت قرآن با حضور قاریان ممتاز کشور، امروز و فردا، ۱۳ و ۱۴ تیرماه در شبستان اصلی مصلی درحال برگزاری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با آیین مردمی بدرقه امام شهید امت، به همت شورای عالی قرآن، محفل تلاوت قرآن با حضور قاریان ممتاز کشور، در شبستان اصلی مصلی، محدوده ستون ۷۰، از ساعت ۶ صبح امروز، شنبه، ۱۳ تیرماه آغاز شده و به صورت پیوسته تا مغرب فردا، یکشنبه ۱۴ تیرماه ادامه دارد.

ثواب این تلاوت ها به روح مطهر امام شهید قرآنی و چهار عضو خانواده شهید ایشان تقدیم می‌شود.