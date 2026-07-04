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قلب یک ایران، امروز و فردا در مصلای تهران می‌تپد

در مصلای امام خمینی تهران همه دوربین‌ها مشغول ثبت موج‌های جمعیت، گام‌های محکم، نگاه‌های مصمم، صدا‌های غمناک، اما آتشین از مردمی است که به یاد شعار همیشه‌شان خون در رگ هایشان را برای هدیه به رهبر، مکتب او و راه او به میدان آورده‌اند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۳- ۱۵:۳۳
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برچسب ها: مراسم وداع و تشییع ، رهبر انقلاب ، حضور باشکوه مردم ، مصلی امام خمینی(ره)
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