در مصلای امام خمینی تهران همه دوربین‌ها مشغول ثبت موج‌های جمعیت، گام‌های محکم، نگاه‌های مصمم، صدا‌های غمناک، اما آتشین از مردمی است که به یاد شعار همیشه‌شان خون در رگ هایشان را برای هدیه به رهبر، مکتب او و راه او به میدان آورده‌اند.