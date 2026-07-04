به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یوسف روشنی گفت: با هدف ارتقای سطح تاب‌آوری، تیم‌های فنی با اجرای طرح‌های احیا و لایروبی مخازن، ظرفیت ذخیره‌سازی برخی جایگاه‌ها را از ۲۵ رصد به ۱۰۰ درصد افزایش دادند که در نتیجه این اقدام‌ها، سبب شده تا پایداری جایگاه‌های عرضه در استان البرز به سطح مطلوب برسد و ظرفیت ذخیره‌سازی به ۴۸ ساعت ارتقا یابد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه البرز افزود :در این منطقه با رصد لحظه‌ای میزان مصرف، نوسانات شدید تقاضا را مدیریت و با پشتیبانی مستمر از سوی ۱۰ منطقه معین، زنجیره تأمین سوخت در وضعیت پایدار قرار دارد.