فرودگاه بوشهر آماده پذیرش پرواز‌های داخلی

مدیرکل فرودگاه‌های استان بوشهر گفت: با پایان عملیات بهسازی باند پروازی آسیب‌دیده، راه‌اندازی دوباره سامانه‌های ناوبری، ارتباطی و هواشناسی و دریافت مجوز‌های سازمان هواپیمایی کشوری، فرودگاه شهدای بوشهر آماده پذیرش پرواز‌های داخلی است.