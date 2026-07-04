فرودگاه بوشهر آماده پذیرش پروازهای داخلی
مدیرکل فرودگاههای استان بوشهر گفت: با پایان عملیات بهسازی باند پروازی آسیبدیده، راهاندازی دوباره سامانههای ناوبری، ارتباطی و هواشناسی و دریافت مجوزهای سازمان هواپیمایی کشوری، فرودگاه شهدای بوشهر آماده پذیرش پروازهای داخلی است.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، عباس اسماعیلی در گفتوگو با خبرنگار ما بیان کرد: در پی آسیبهای واردشده از حمله دشمن آمریکایی-صهیونی به فرودگاه بینالمللی شهدای بوشهر، عملیات بهسازی یکی از باندهای پروازی، بازسازی تجهیزات کمکناوبری، سامانههای ارتباطی و تجهیزات فرودگاهی با موفقیت به پایان رسیده و پس از انجام بازرسیهای ایمنی، مجوز بهرهبرداری از سوی سازمان هواپیمایی کشوری صادر شده است و با رفع محدودیتهای موجود، پروازها بهتدریج از سر گرفته خواهد شد.
وی افزود: با توجه به آسیبدیدگی ترمینال داخلی، تا اطلاع ثانوی پذیرش و اعزام مسافران از طریق ترمینال پروازهای خارجی انجام میشود و تمامی امکانات لازم برای ارائه خدمات به مسافران فراهم شده است.
مدیرکل فرودگاههای استان بوشهر با اشاره به محدودیتهای عملیاتی فرودگاه مهرآباد برای مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، گفت: در آغاز فعالیت، تعداد پروازهای بوشهر بهویژه در مسیر تهران محدود خواهد بود، اما با بهبود شرایط، برنامه پروازی بهتدریج افزایش مییابد. همچنین پرواز مسیر بوشهر ـ مشهد نیز سه روز در هفته برقرار خواهد بود.
وی از مسافران خواست در صورت امکان از حملونقل عمومی برای مراجعه به فرودگاه استفاده کنند و با توجه به احتمال ترافیک در مسیر منتهی به ترمینال، حداقل دو ساعت پیش از زمان پرواز در فرودگاه حضور داشته باشند.
اسماعیلی همچنین با اشاره به خارج بودن فرودگاه جزیره خارگ از مدار عملیاتی، تصریح کرد: تا زمان بازگشت این فرودگاه به چرخه پرواز، بخشی از پروازهای مرتبط با خارگ از طریق فرودگاه بوشهر انجام میشود و نیروهای متخصص صنعت نفت از این مسیر و بهصورت دریایی به جزیره منتقل خواهند شد.
وی همچنین از راهاندازی مجدد سامانه خودکار هواشناسی فرودگاه خبر داد و گفت: این سامانه که یکی از الزامات اصلی برقراری پروازهای ایمن است، با تلاش کارشناسان ادارهکل هواشناسی استان دوباره عملیاتی شده و اطلاعات لحظهای وضعیت جوی را در اختیار شرکتهای هواپیمایی و خلبانان قرار میدهد.