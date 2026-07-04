پایتخت در متن حماسه قرن
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیه ای اعلام کرد: همه تمهیدات برای میزبانی از خیل عظیم دلدادگان «قائد شهید امت» فراهم است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
به نقل از روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی این شورا در اطلاعیه شماره ۲، از آمادگی کامل تهران برای میزبانی از زائران و شرکتکنندگان در مراسم تشییع «قائد شهید» خبر داد و اعلام کرد با پیشبینی مراکز اسکان، استقرار صدها موکب خدماترسان و اجرای تمهیدات ترافیکی، شرایط برای حضور مردم در آرامش و سهولت کامل فراهم شده است.
متن اطلاعیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
ملت شریف، ولایتمدار و حماسهساز ایران اسلامی عاشقان و دلدادگان مسیر نور و حقیقت این روزها، تهران و سراسر ایران عزیز، شاهد شکلگیری حماسهای بیبدیل و تکرارناشدنی در تاریخ است؛ گامهایی استوار و دلهایی بیقرار که به سوی یک میعادگاه مشترک در حرکتند تا جلوهای ماندگار از عشق، انسجام و وفاداری به آرمانهای والای اسلام و انقلاب را پیش چشم جهانیان به تصویر بکشند. بدون تردید، این رویداد عظیم و تاریخی، فرصتی ناب و تکرارنشدنی در طول دهها سال گذشته است که شاید در تمام دوران یکبار رخ بنماید؛ مجالی قدسی برای ثبت نام در دفتر یاوران حق و حقیقت. در این ایام که امت اسلامی خود را برای وداع و حضور حماسی در مراسم تشییع پیکر پاکِ «قائد شهید» در روز دوشنبه آماده میسازد، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، ضمن ابراز شکر و سپاس به درگاه الهی بابت این شکوهِ ارادت، به استحضار ملت عزیز و شریف ایران، بهویژه کاروانهای عظیمی که از سراسر میهن اسلامی عازم پایتخت هستند میرساند:
۱. آمادگی کامل ستادهای اسکان: تمامی تمهیدات لازم جهت اسکان، استراحت و پذیرایی از زائران گرامی در پهنههای مختلف پایتخت، مساجد، حسینیهها و مراکز اسکان اضطراری پیشبینی شده است. خادمان شما، تا آخرین نفر از زائران را با آغوش باز پذیرا خواهند بود.
۲. برپایی صدها موکب خدماترسان: مسیرهای منتهی به مراسم، به همت بانیان مردمی و هیئات مذهبی، سرشار از شوق خدمت است. موکبهای متعدد فرهنگی، پذیرایی و درمانی به صورت شبانهروزی آمادهی ارائهی بهترین خدمات به عاشقان راه حق هستند.
۳. روانی ترافیک و تسهیل در تردد: با تمهیدات ویژهی ترافیکی و هماهنگی کامل نیروهای راهور و حملونقل عمومی (مترو، اتوبوسرانی و تاکسیرانی)، با وجود حجم شگفتانگیز جمعیت، مسیرهای دسترسی کاملاً روان، هدایتشده و تحت کنترل است تا زائران عزیز بدون کمترین معطلی به مقاصد خود هدایت شوند.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، ضمن ابراز شکر و سپاس به درگاه الهی برای توفیق میزبانی از این رویداد بیتکرار قرن، بار دیگر از آحاد مردم شریف، خانوادهها، جوانان غیور و تشکلهای مردمی از سراسر ایران اسلامی دعوت مینماید تا با حضور در این اجتماع باشکوه و بینظیر تاریخی، برگ زرین دیگری بر دفتر افتخارات این مرز و بوم بیفزایند.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی