

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، غلامرضا نوری امروز شنبه ۱۳ تیرماه ۱۴۰۵ در دیدار با محمد سابو، وزیر کشاورزی و امنیت غذایی مالزی از آمادگی کشورمان برای ارائه خدمات فنی و پژوهشی در عرصه کشاورزی و صنایع غذایی خبر داد و افزود: سطح مبادلات تجاری ایران و مالزی می‌تواند به مراتب بیشتر از وضعیت فعلی باشد.

محمد سابو، وزیر کشاورزی مالزی نیز که به منظور شرکت در آئین تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی به تهران سفر کرده است، با اشاره به دوستی و روابط دو کشور، برای گسترش همکاری‌ها اعلام آمادگی کرد.