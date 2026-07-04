پخش زنده
امروز: -
فرآیند ثبتنام مدارس در تمامی مناطق استان مازندران، از شنبه ۲۰ تیر آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران در خصوص روند ثبتنام و نظارت بر مدارس در اطلاعیهای اعلام کرد: فرآیند ثبتنام مدارس در تمامی مناطق استان مازندران، از شنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۵ آغاز میشود.
اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران در پی انتشار پیامهای غیررسمی در فضای مجازی مبنی بر الزام حضور کادر اداری در روزهای شنبه و استقرار تیمهای بازرسی در مدارس از هفته جاری، بدین وسیله اعلام میکند:
با عنایت به برگزاری مراسم باشکوه تشییع پیکر مطهر رهبر شهید و وداع با این شخصیت ماندگار ایران و با توجه به تعطیلی رسمی روز دوشنبه ۱۵ تیر، اداره کل آموزش و پرورش استان با در نظر گرفتن شرایط معنوی حاکم؛ فرآیند ثبتنام مدارس در تمامی مناطق استان و همچنین فعالیت تیمهای بازرسی جهت نظارت بر روند امور و ثبتنام، از هفته آینده و به تاریخ شنبه ۲۰ تیر ماه آغاز خواهد شد.
از تمامی مدیران مدارس، کادر اداری، اولیا و مراجعین عزیز تقاضا میشود جهت هماهنگی بهتر، تنها دستورالعملهای رسمی این اداره را ملاک عمل قرار داده و از انتشار اخبار غیررسمی خودداری کنند.