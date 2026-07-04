شهردار تهران با بیان اینکه هیبت پوشالی ابرقدرتی آمریکا در تقابل با ملت ایران فرو ریخته است، گفت: با همت والای اندیشمندان حاضر، تلاش‌ها باید مصروف به گسترش عدالت، برادری و دوری از جنگ و خون‌ریزی در جهان شود و دولت‌ها و ملت‌ها در مسیر آبادانی، پیشرفت و تحقق عدالت گام بردارند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، علیرضا زاکانی شهردار تهران امروز شنبه در جمع اندیشمندان بین‌المللی و مسلمان حاضر در مراسم تشییع پیکر رهبر انقلاب، به تبیین شکست‌های مکرر آمریکا در برابر ملت ایران پرداخت و تأکید کرد: امروز پس از دو جنگ سنگین مقابل آمریکا و رژیم صهیونیستی، پیروزمندانه از میدان خارج شده‌ایم.

زاکانی با اشاره به ۴۷ سال دشمنی مستمر ایالات متحده علیه ایران گفت: آمریکا هرگز علاقه‌ای به آزادی و استقلال ملت ایران نداشت و همواره نگران بود که ایران بتواند بر پایه یک حرکت مستقل، بر داشته‌های خود تکیه کند و الگویی از آبادی و پیشرفت را فراروی جامعه بشری قرار دهد.

وی افزود: در دهه شصت هنگامی که دست‌نشانده‌اش صدام از پس ملت ایران برنیامد، خود مستقیماً وارد میدان شد و هواپیمای مسافربری ایران را بر فراز خلیج فارس هدف قرار داد. در تمام این سال‌ها نیز کوشید با ترور و خون‌ریزی راه خود را پیش ببرد که تنها یک قلم آن، ترور ۱۷ هزار نفر از مردم و مسئولان کشور بود.

زاکانی سپس به تحولات یک سال اخیر اشاره و اظهار کرد: سال گذشته در خردادماه، آمریکا به بهانه‌ای واهی جنایتی جدید را کلید زد و حمله‌ای مستقیم به ایران را آغاز کرد. تصور می‌کرد به سرعت به اهدافش می‌رسد، اما نتوانست و خود درخواست آتش‌بس داد. در اسفندماه نیز بار دیگر جنایت بزرگی را آغاز کرد و باز هم شکست خورد.

امروز آمریکا در مسیر نزول قرار دارد

شهردار تهران با بیان اینکه هیبت پوشالی ابرقدرتی آمریکا در تقابل با ملت ایران فرو ریخته است، تصریح کرد: امروز آمریکا در سیر نزول قرار دارد. در این نبرد، ما نیز هزینه‌های فراوانی داده‌ایم؛ از شهادت رهبر حکیم و مظلوم انقلاب گرفته تا شهادت کودکان معصوم میناب و دیگر هموطنان‌مان. اما دشمن در هیچ‌یک از اهداف خود علیه ملت ایران موفق نشده و پس از این نیز موفق نخواهد شد.

او شکل‌گیری ظرفیت‌های جدید راهبردی را از دستاورد‌های این مبارزه دانست و خاطرنشان کرد: برخلاف خواست دشمن، شاهد پیوستگی و یکپارچگی جبهه مقاومت هستیم. همین دیروز حصر هوایی یمن پس از ۱۵ سال شکسته شد. ضمن اینکه ظرفیت‌های بی‌نظیری همچون امکان بسته شدن تنگه هرمز برای ایران فراهم آمد.

آمادگی کشور برای هرگونه تعرض احتمالی

زاکانی با تأکید بر آمادگی کشور برای هرگونه تعرض احتمالی گفت: امروز بعد از دو جنگ سنگین، هم در برابر آمریکا و هم در برابر اسرائیل، پیروزمندانه از جنگ بیرون آمده‌ایم و چنانچه بار دیگر دشمنان دست به تعدی بزنند، آماده‌ایم ضربه محکم‌تری به آنها وارد کنیم.

وی حضور اندیشمندان بین‌المللی و مسلمان در تهران را فرصتی مغتنم برای ترسیم افقی نو ارزیابی کرد و خطاب به آنان گفت: حضور شما در این شرایط و پس از شکست آمریکا، فرصتی است تا تصویر جدیدی از منطقه و جهان خلق کنید. امروز اگرچه سوگوار غم بزرگی به نام شهادت رهبر انقلاب نشسته‌ایم، اما امید ما از هر روزی بیشتر است.

شهردار تهران در پایان ابراز امیدواری کرد: با همت والای اندیشمندان حاضر، باید تلاش‌ها مصروف به گسترش عدالت، برادری و دوری از جنگ و خون‌ریزی در جهان شود و دولت‌ها و ملت‌ها در مسیر آبادانی، پیشرفت و تحقق عدالت گام بردارند.

وی تأکید کرد: افق‌های روشنی امروز پیش روی ماست و همت جمعی شما می‌تواند تحقق این چشم‌انداز را ممکن سازد.