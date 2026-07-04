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معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای یزد از تطبیق ۹۹.۵ درصدی اطلاعات چاههای کشاورزی استان یزد در سامانه مشترک آب و برق با اجرای طرح ملی مدیریت توأمان آب و برق خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، جواد منصوری با اشاره به اجرای طرح ملی مدیریت توأمان آب و برق گفت: این طرح همزمان با برنامه نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاههای کشاورزی و با هدف مدیریت بهینه مصرف آب و برق، افزایش هماهنگی میان شرکت آب منطقهای و شرکت توزیع نیروی برق و ارتقای نظارت بر چاههای کشاورزی در حال اجرا است.
وی افزود: برای اجرای این طرح، تطبیق اطلاعات مشترکان کشاورزی در سامانههای شرکت آب منطقهای و شرکت توزیع برق به عنوان یکی از مهمترین پیشنیازها است که خوشبختانه در استان یزد ۹۹.۵ درصد این فرآیند با موفقیت اجرا شده است. بخش اندک باقیمانده نیز مربوط به چاههایی است که برق آنها از استان کرمان تأمین میشود.
منصوری با بیان اینکه گشتهای مشترک آب منطقهای و شرکت توزیع برق به صورت مستمر چاههای غیرمجاز را پایش میکنند، گفت: این بازدیدها با هدف جلوگیری از برداشت غیرمجاز آب و مصرف غیرمجاز برق صورت میگیرد و نقش مؤثری در حفاظت از منابع آب زیرزمینی دارد.
وی از راهاندازی سامانه «ساپاد» به عنوان بستر تبادل اطلاعات مصرف برق چاههای کشاورزی خبر داد و افزود: این سامانه اطلاعات مصرف برق را از شرکت توانیر دریافت و در اختیار شرکت آب منطقهای قرار میدهد و امکان پایش مستمر مصرف برق چاههای کشاورزی، شناسایی مشترکان پرمصرف و برنامهریزی هدفمند برای بازدیدهای میدانی را فراهم میکند.
معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای یزد ادامه داد: در صورتی که بررسیها نشان دهد افزایش مصرف برق ناشی از برداشت مازاد آب از پروانه بهرهبرداری است، موضوع برای اعمال محدودیت و قطع برق به شرکت توزیع نیروی برق استان یزد اعلام و اقدامات قانونی صورت میگیرد.
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقهای یزد در این راستا بیان کرد: در سال گذشته نیز تعدادی از چاههای پرمصرف پس از شناسایی و بررسی، برای اعمال محدودیت برق به شرکت توزیع برق معرفی شدند.
منصوری همچنین با اشاره به استقرار نماینده شرکت آب منطقهای در مرکز پایش و مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق استان یزد گفت: این اقدام با هدف تسریع در رسیدگی به درخواستها، پاسخگویی به بهرهبرداران، افزایش تعامل میان دستگاههای متولی و توسعه کنترل هوشمند مصرف چاههای کشاورزی صورت گرفته است.
وی در پایان از کشاورزان و بهرهبرداران منابع آب خواست با مدیریت برداشت از چاهها و رعایت الگوی مصرف، ضمن کمک به حفظ منابع آب زیرزمینی، در کاهش مصرف برق نیز مشارکت داشته باشند و از مشوقها و معافیتهای پیشبینیشده در بخش برق بهرهمند شوند.