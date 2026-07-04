پخش زنده
امروز: -
وزیر راه و شهرسازی در بازدید میدانی از فرودگاه مهرآباد و سازمان هواپیمایی کشوری، ضمن بررسی وضعیت عملیاتی این صنعت، بر لزوم بهرهگیری از تخصصهای داخلی برای رفع اثرات تخریبی جنگهای اخیر تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، وزیر راه و شهرسازی در جریان بازدید از فرودگاه مهرآباد و دیدار با مدیران سازمان هواپیمایی کشوری، به بررسی اثرات و مشکلات ناشی از «جنگ دوازده روزه» و «جنگ رمضان» در صنعت هوانوردی پرداخت.
وی در این بازدید اظهار داشت: «هدف ما در مسیر بازسازی و بهبود خدمات، تکیه بر توان متخصصان داخلی در حوزههای تأمین و نگهداری، تجهیزات راداری و زیرساختهای فرودگاهی است تا بتوانیم در کوتاهترین زمان ممکن، آسایش و رفاه مسافران را به سطح ایدهآل برگردانیم.
در ادامه این بازدید ، کاپیتان ابوذر شیرودی، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، ضمن اشاره به خسارات گستردهای که شرکتهای هواپیمایی پس از جنگ دوازده روزه متحمل شدهاند، بر تداوم خدماترسانی به مردم در سختترین شرایط تأکید کرد و افزود: تلاش ما برای غلبه بر تمامی این دشواریها متمرکز است.
کاپیتان شیرودی همچنین در گزارشی از آمادگیهای لجستیکی برای مراسم تشییع رهبر شهید، اعلام کرد که در روز جمعه دوازدهم تیرماه، فرودگاه مهرآباد پذیرای ۲۵ هیئت خارجی و فرودگاه امام خمینی پذیرای ۹۸ هیئت بینالمللی بودهاند.
در حاشیه این بازدید، مدیران عامل شرکتهای مختلف هواپیمایی نیز در جلساتی با وزیر راه و شهرسازی، چالشها و نیازهای جاری خود را مطرح کردند.