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مردم بصیر خوزستان در یکصد و بیست و پنجمین شب از اجتماعات مردمی، با آرمانهای قائد شهید امت تجدید میثاق کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مردم انقلابی خوزستان در ایام بدرقه و وداع با قائد شهید امت با حضور آگاهانه خود در یکصد و بیست و پنجمین شب از اجتماعات مردمی، با آرمانهای والای رهبر شهید حضرت امام خامنهای (ره) تجدید میثاق کردند.
مردم همیشه در صحنه خوزستان با در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران ضمن تاکید بر ادامه راه امامین انقلاب حضرت امام خمینی (ره) و حضرت امام خامنهای (ره)، با رهبر فرزانه انقلاب اسلامی تجدید بیعت کردند.