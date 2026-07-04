پخش زنده
امروز: -
رئیس پلیس راه استان یزد: گشت نامحسوس پلیس راه استان یزد، پنج دستگاه تریلی و کامیون متخلف را توقیف کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سرهنگ حاجی ده آبادی، اظهارکرد: عوامل گشت نامحسوس پلیس راه، طرح برخورد با ناوگان باربری متخلف را در محورهای مواصلاتی اجرا کردند.
وی افزود: در این طرح، پنج دستگاه کامیون و تریلی به علت تخلفات حادثه ساز از جمله خلافیهای معوقه و رانندگی نوجوانان بدون گواهینامه با تریلی توقیف شد.
به گفته حاجی ده آبادی، مالکان و رانندههای متخلف به مراجع قضایی، معرفی شدند.