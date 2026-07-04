

به گزارش گروه محیط زیست و کشاورزی خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با فرا رسیدن تابستان و گرم شدن هوا که به طور معمول کاهش مصرف گوشت را به همراه دارد، دامداران و فعالان صنایع دامی خواهان حمایت از بخش تولید با اقداماتی مانند آزاد سازی صادرات و خرید گوشت توسط دولت شدند.

در این زمینه، منصور پوریان، رئیس شورای تامین کنندگان دام گفت: همانطور که پیش بینی می‌شد، با توجه به گرمای هوا تقاضا کاهش یافته و این امر باعث ثبات نسبی بازار شده است.

وی با بیان اینکه دام زنده در حال حاضر با نرخ هر کیلوگرم حدود ۷۰۰ هزار تومان با اندکی بالا و پایین، عرضه می‌شود افزود: باوجود کاهش نسبی تقاضا، عرضه دام افزایش دارد و با توجه به گرانی نهاده ها، دامداران ناچار به فروش هستند و در چنین شرایطی لازم است که از آنها حمایت شوند تا در آینده نیز بتوانند به تولید ادامه دهند.

همچنین، افشین صدردادرس، مدیر عامل اتحادیه دام سبک با اشاره به اقدام دولت در واردات گوشت برای تنظیم بازار، اظهار داشت: در شرایطی که تولیدکنندگان داخلی با وجود بالا بودن قیمت نهاده و مشکل تامین نقدینگی تولید مازاد دارند، نیازی به واردات نیست.

وی یکی از مهمترین دلایل کاهش تقاضا را پائین بودن قدرت خرید مردم عنوان کرد و افزود: پرداخت یک میلیون تومان در قالب کالابرگ جوابگوی نیاز مصرف کننده و بازار نیست و باید هر چه سریع‌تر رقم کالابرگ افزایش یابد.

مدیر عامل اتحادیه دام سبک با بیان اینکه کمبود نقدینگی و گرانی نهاده می‌تواند دامدار را مجبور به کشتار دام مولد کند، اضافه کرد: اگر تولیدکننده‌ای از چرخه تولید خارج شود، احیاء واحد تولیدی حتی در شرایط مساعد نیز مدت‌ها طول خواهد کشید و از همین رو لازم است که روند تولید حمایت شود.