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رقابتهای رده بندی و فینال ۵ وزن نخست کشتی آزاد جوانان قهرمانی آسیا برگزار و نماینده کشورمان صاحب نشان برنز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در وزن ۷۰ کیلوگرم، سجاد پیردایه در دور نخست در مقابل سیداخمت از قزاقستان با نتیجه ۶ بر ۳ مغلوب شد و با توجه به حضور حریفش در دیدار فینال به جدول شانس مجدد بازگشت.
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وی در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر صفر مقابل وانگ از چین به برتری رسید و راهی دیدار رده بندی شد. پیردایه در این دیدار با نتیجه ۵ بر ۲ مقابل سوکیگاوا از ژاپن به برتری رسید و به مدال برنز رسید.