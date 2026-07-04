به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در وزن ۷۰ کیلوگرم، سجاد پیردایه در دور نخست در مقابل سیداخمت از قزاقستان با نتیجه ۶ بر ۳ مغلوب شد و با توجه به حضور حریفش در دیدار فینال به جدول شانس مجدد بازگشت.

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وی در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر صفر مقابل وانگ از چین به برتری رسید و راهی دیدار رده بندی شد. پیردایه در این دیدار با نتیجه ۵ بر ۲ مقابل سوکیگاوا از ژاپن به برتری رسید و به مدال برنز رسید.