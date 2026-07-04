





به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، تیم فوتبال کیان جوان قزوین در آخرین هفته از رقابت‌های لیگ چهار، با وجود برتری پرگل مقابل حریف تهرانی، از راهیابی به لیگ دسته سوم فوتبال کشور بازماند.

در هفته بیست‌ودوم و پایانی مسابقات لیگ چهار، تیم کیان جوان قزوین در دیداری حساس به مصاف «نصر تهران» رفت .

بازیکنان کیان جوان در این دیدار با ارائه یک بازی هجومی موفق شدند با نتیجه ۴ بر ۱ حریف خود را شکست دهند.

با وجود این پیروزی، نتایج سایر دیدارهای گروه دوم به گونه‌ای رقم خورد که کیان جوان با کسب ۴۳ امتیاز در جایگاه سوم جدول گروه قرار گرفت.

بدین ترتیب، نماینده فوتبال قزوین علی‌رغم عملکرد قابل قبول در طول فصل، از صعود به لیگ سه بازماند و پرونده‌اش در این دوره از رقابت‌ها بسته شد.

درخشش نماینده قزوین در لیگ مناطق کشور؛ «اتحاد» از سد حریف تبریزی گذشت

تیم فوتبال زیر ۱۸ سال «اتحاد قزوین» در سومین دیدار خود از مسابقات مناطق کشور، با پیروزی مقابل نماینده تبریز، گام بلندی برای صعود از مرحله گروهی برداشت.

مسابقات فوتبال زیر ۱۸ سال مناطق کشور که به میزبانی شهر رشت در حال برگزاری است، شاهد نمایش درخشان تیم اتحاد قزوین بود. نماینده استان در سومین بازی خود به مصاف تیم «مهدیه تبریز» رفت و موفق شد با ارائه یک بازی منطقی و هدفمند، با نتیجه ۲ بر صفر حریف خود را مغلوب کند.

با این پیروزی، تیم اتحاد قزوین ضمن کسب سه امتیاز ارزشمند این دیدار، موقعیت خود را در جدول مسابقات مستحکم‌تر کرد. گفتنی است این رقابت‌ها با حضور تیم‌های مدعی از مناطق مختلف کشور در رشت در حال پیگیری است و نماینده قزوین امیدوار است با ادامه این روند، مسیر صعود را هموار کند.