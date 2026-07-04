مدیر حوزه‌های علمیه کشور با صدور بیانیه‌ای، از مردم ایران خواست با حضور گسترده در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب، وفاداری و ارادت خود را به آرمان‌های انقلاب اسلامی به نمایش بگذارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیت‌الله اعرافی، مدیر حوزه‌های علمیه کشور، در پیامی تصویری از همه مردم ایران برای حضور در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب دعوت کرد.

وی در این بیانیه با اشاره به شهادت رهبر انقلاب پس از سال‌ها مجاهدت و استقامت در مسیر آرمان‌های انقلاب اسلامی، این واقعه را ضایعه‌ای بزرگ برای امت اسلامی و ملت ایران توصیف کرد و گفت: این حادثه، دل‌های مؤمنان را سرشار از اندوه کرده است.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور افزود: رهبر شهید انقلاب تا آخرین لحظه عمر خود در مسیر حق، عدالت و آرمان‌های انقلاب اسلامی ایستادگی کرد و جان خود را در راه مردم و ایران اسلامی فدا کرد.

آیت‌الله اعرافی با تأکید بر اهمیت حضور مردم در آیین تشییع، این مراسم را رویدادی تاریخی دانست و اظهار کرد: حضور پرشور مردم، جایگاه والای رهبر شهید را در دل‌های ملت ایران به نمایش خواهد گذاشت.

وی همچنین حضور همه اقشار جامعه در این مراسم را نشانه دلبستگی ملت ایران به آرمان‌های امام خمینی (ره) و رهبر شهید انقلاب عنوان کرد و ابراز امیدواری کرد این حضور، جلوه‌ای از حرکت عاشورایی ملت ایران در پاسداشت مقام شهدا باشد.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور در پایان از همه اقشار مردم، دلدادگان مکتب امام خمینی (ره) و رهبر شهید انقلاب و تمامی سوگواران این مصیبت دعوت کرد با حضور گسترده در مراسم تشییع، برگ زرین دیگری در تاریخ ایران اسلامی رقم بزنند.