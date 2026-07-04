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کاروان ۱۵۰ نفری از قشرهای مختلف مردم از بستان آباد برای شرکت در مراسم تشیع و تدفین پیکر شهید امام خامنهای عازم پایتخت شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ پور زینال فرمانده سپاه بستان آباد گفت: این کاروان با چهار اتوبوس در مراسم تشیع پیکر قائد بزرگ انقلاب اسلامی شهید امام خامنهای در پایتخت حضور خواهند داشت.
وی افزود: همچنین ایستگاه صلواتی نذر امام شهید در عوارضی آزاد راه پیامبر اعظم(صلی الله علیه و آله) واقع در شهرستان بستان آباد برای خدمات رسانی به کاروانهای بدرقه آقای شهید ایران برپا شد.
سرهنگ پورزینال ادامه داد: این ایستگاه به مدت دو روز و با کمک خیران و دستگاههای اجرایی برای کاروانهای اعزامی از شمال غرب کشور برای شرکت در مراسم تشیع و تدفین پیکر امام شهید خدمات رفاهی ارائه میکند.