به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ پور زینال فرمانده سپاه بستان آباد گفت: این کاروان با چهار اتوبوس در مراسم تشیع پیکر قائد بزرگ انقلاب اسلامی شهید امام خامنه‌ای در پایتخت حضور خواهند داشت.

وی افزود: همچنین ایستگاه صلواتی نذر امام شهید در عوارضی آزاد راه پیامبر اعظم(صلی الله علیه و آله) واقع در شهرستان بستان آباد برای خدمات رسانی به کاروان‌های بدرقه آقای شهید ایران برپا شد.

سرهنگ پورزینال ادامه داد: این ایستگاه به مدت دو روز و با کمک خیران و دستگاه‌های اجرایی برای کاروان‌های اعزامی از شمال غرب کشور برای شرکت در مراسم تشیع و تدفین پیکر امام شهید خدمات رفاهی ارائه می‌کند.