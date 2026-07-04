به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت امروز (شنبه، ١٣ تیر) در بازدید از موکب شهدای نفت با بیان اینکه پرچم ایران، پرچم عزت و افتخار ایران است، گفت: قائد عظیم‌الشأن و رهبر شهید ما مصداق روشن نفس مطمئنه بود. ایشان رهبری حکیم و فرزانه بودند که نه‌تنها مسلمانان جهان، بلکه آزادگان غیرمسلمان جهان نیز به ایشان دل بسته بودند. ایشان از ابتدای طول دوران زعامت خود بر کشور، در چهارچوب اصولی که تدوین کرده بودند، حرکت کردند و کشور را از گردنه‌های سخت عبور دادند.