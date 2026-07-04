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رهبری مقتدارانه و کلام نافذ آقای شهید ملت ایران ، جمهوری اسلامی ایران را با وجود شرایط سخت ، از گردنههای مهم تاریخی به خوبی عبور داد وبه قله نزدیک کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گلستان، رهبری مقتدرانه و کلام نافذ آقای شهید ملت ایران، جمهوری اسلامی ایران را با وجود دشوارترین شرایط، فشارهای سنگین خارجی، تهدیدهای امنیتی و پیچیدگیهای سیاسی، با صلابت و تدبیر از گردنههای مهم و سرنوشتساز تاریخی عبور داد و مسیر حرکت کشور را به سوی قلههای عزت، استقلال و پیشرفت هموار ساخت.
ایشان با ایمان راسخ، بینش راهبردی و اعتماد به ظرفیتهای داخلی، روحیه امید، مقاومت و خودباوری را در میان مسئولان و مردم تقویت کرد و با هدایتهای حکیمانه و مواضع قاطع خود، کشور را در برابر توطئهها و چالشهای گوناگون مصون ساخت.
بیتردید، نقش برجسته ایشان در حفظ انسجام ملی، صیانت از آرمانهای انقلاب اسلامی و ترسیم افقهای روشن برای آینده ایران، به عنوان بخشی ماندگار از تاریخ این سرزمین در حافظه ملت باقی خواهد ماند.