رهبری مقتدارانه و کلام نافذ آقای شهید ملت ایران ، جمهوری اسلامی ایران را با وجود شرایط سخت ، از گردنه‌های مهم تاریخی به خوبی عبور داد وبه قله نزدیک کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گلستان، رهبری مقتدرانه و کلام نافذ آقای شهید ملت ایران، جمهوری اسلامی ایران را با وجود دشوارترین شرایط، فشارهای سنگین خارجی، تهدیدهای امنیتی و پیچیدگی‌های سیاسی، با صلابت و تدبیر از گردنه‌های مهم و سرنوشت‌ساز تاریخی عبور داد و مسیر حرکت کشور را به سوی قله‌های عزت، استقلال و پیشرفت هموار ساخت.

ایشان با ایمان راسخ، بینش راهبردی و اعتماد به ظرفیت‌های داخلی، روحیه امید، مقاومت و خودباوری را در میان مسئولان و مردم تقویت کرد و با هدایت‌های حکیمانه و مواضع قاطع خود، کشور را در برابر توطئه‌ها و چالش‌های گوناگون مصون ساخت.

بی‌تردید، نقش برجسته ایشان در حفظ انسجام ملی، صیانت از آرمان‌های انقلاب اسلامی و ترسیم افق‌های روشن برای آینده ایران، به عنوان بخشی ماندگار از تاریخ این سرزمین در حافظه ملت باقی خواهد ماند.