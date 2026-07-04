با تلاش نیرو‌های امدادی ، جوان گرفتار شده در ارتفاعات کوه سفید بهمئی نجات یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، رئیس شعبه هلال احمر شهرستان بهمئی گفت: هر چند گرمای هوا ، سخت گذر بودن منطقه و نبود بالگرد امکان نجات این جوان ۱۸ ساله را با مشکل مواجه کرده بود اما نیروهای امدادی پس از حدود ۵ ساعت پیمایش سخت و طاقت‌فرسا ، موفق شدند به مصدوم دسترسی پیدا کرده و اقدامات درمانی اولیه و عملیات حمل وی را آغاز کنند.

رضا پایا افزود: با توجه به شدت آسیب‌دیدگی و وخامت حال عمومی مصدوم به مراکز درمانی تحویل داده شد.