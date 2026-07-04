معاونت گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، توسعه پژوهش‌های کاربردی و ارتقای جایگاه کیش، از پژوهشگران و متخصصان دارای سوابق پژوهشی و مطالعاتی مرتبط با حوزه گردشگری دعوت به همکاری می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: فراخوان با هدف شناسایی پژوهشگران دارای شرایط برای همکاری در طرح‌های مطالعاتی معاونت گردشگری و عضویت در انجمن پژوهشگران منتشر شده است.

بهره‌گیری از نتایج پژوهش‌ها و داده‌های علمی موجود، انجام تحقیقات تخصصی و استفاده از دانش و تجارب پژوهشگران در برنامه‌ریزی‌ها و طرح‌های توسعه‌ای حوزه گردشگری، از مهم‌ترین اهداف این فراخوان است.

متقاضیان باید دارای سابقه تحقیق و پژوهش در منطقه آزاد کیش و آشنایی با روش‌های تحقیق باشند.

پژوهشگران دارای مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر در رشته‌های مرتبط با گردشگری و افرادی که دوره‌های تخصصی مرتبط را گذرانده‌اند، در اولویت بررسی قرار خواهند گرفت.

مدارک هویتی، مدارک تحصیلی و سوابق کاری و پژوهشی مرتبط، از جمله مدارک مورد نیاز برای شرکت در فراخوان است.

بررسی اولیه مدارک، ارزیابی تخصصی سوابق از سوی کمیته کارشناسی، انتخاب متقاضیان واجد شرایط و اعلام نتایج، مراحل پیش‌بینی‌شده برای بررسی درخواست‌ها خواهد بود.

پژوهشگران علاقه‌مند می‌توانند حداکثر تا یک ماه پس از انتشار فراخوان، رزومه علمی و حرفه‌ای خود را به همراه خلاصه‌ای از طرح‌های پژوهشی مرتبط یا طرح پیشنهادی اولیه را با مراجعه حضوری و یا با استفاده از صندوق الکترونیکی tourism@kish.ir به معاونت گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش ارسال کنند.

شماره تلفن ۴۴۴۲۲۰۴۵ با پیش شماره ۰۷۶ برای دریافت اطلاعات بیشتر در نظر گرفته شده است.

انتشار فراخوان، هیچ‌گونه تعهدی برای همکاری سازمان منطقه آزاد کیش با متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.