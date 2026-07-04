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نماینده استان اردبیل در مجلس خبرگان رهبری گفت: رهبر شهید در نیم قرن دوران مسئولیت، زیر دقیقترین نظارتهای ملی و بینالمللی و زیر ذرهبین نگاههای تیزبین مردم ایران و دنیا و دوست و دشمن قرار داشتند و در این مدت طولانی با بالاترین مسئولیت، یک نقطه سیاه نه تنها در زندگی شخصی ایشان بلکه در زندگی شخصی فرزندان ایشان دیده نشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، حجت الاسلام والمسلمین یدالله صفری روز شنبه اظهار کرد: خدای متعال بر ملت ایران این نعمت بزرگ و کم نظیر را عنایت فرمود که شخصیتی، چون رهبر شهیدمان حضرت آیت الله خامنهای را به مدت ۳۶ سال و ۶ ماه به عنوان رهبر نظام جمهوری اسلامی به مردم عطا فرمود.
وی افزود: ایشان شخصیتی بودند که در نیم قرن دوران مسئولیت، زیر دقیقترین نظارتهای ملی و بین المللی و زیر ذره بین نگاههای تیزبین مردم ایران و دنیا و دوست و دشمن قرار داشتند و در این مدت طولانی با بالاترین مسئولیت، یک نقطه سیاه نه تنها در زندگی شخصی ایشان بلکه در زندگی شخصی فرزندان ایشان دیده نشد.
امام جمعه گرمی مغان ادامه داد: رهبر معظم انقلاب اسلامی در تمام عمر مسئولیت بزرگ و طولانی خود، در عین حالی که فعالیتترین و خیرخواهترین مسئول کشور بودند زاهدترین مسئول نیز بودند و علم و سیاست و معنویت و پشتکار را طوری در وجود خودشان آمیخته بودند که این خصائل از او یک ابرمرد الهی ساخته بود و تمام سیاستمداران عالم او را تحسین میکردند.
حجت الاسلام والمسلمین صفری تصریح کرد: مسلمانان سیرت و صورت پیامبر اسلام (ص) را در چهره او میدیدند و مسیحیان، حضرت مسیح را در چهره ایشان میدیدند و آنها در عیان و نهان این امر را اظهار میکردند و بیان مینمودند.
وی گفت: او در عین حال که یک مسئول بلندپایه و در واقع بالاترین مسئولان کشور بود و سیاستمداری قهار به شمار میرفت، اسلامیترین مسلمان و ایرانیترین ایرانی و انقلابترین فرد انقلابی بود.
نماینده استان اردبیل در مجلس خبرگان رهبری اضافه کرد: او در عمل و سخن و مدیریت اقتدار اسلامی را به نمایش گذاشت و ما در هیچ برههای از تاریخ انقلاب در سخنان او و در رفتار او کمترین ناامیدی و احساس ضعف و ناتوانی را ندیدیم بلکه همواره در اوج "ما میتوانیم" بود.
حجت الاسلام والمسلمین صفری ادامه داد: او در تشخیص حق و باطل باریکتر از مو را تشخیص میداد و بسیار باریک بین بود و در عمل به حق مصمم بود و در رعایت حال مردم بسیار دقیق بود.
وی اظهار کرد: یادم نمیرود روزی که ایشان در سال ۷۹ به استان اردبیل و به شهرستان گرمی سفر کردند ما غرق در مشکلات بودیم و آب، راه و بیمارستان نداشتیم و ایشان قبل از آنکه به شهرستان گرمی تشریف بیاورند در سخنرانی خود در مشگین شهر به مسئولان خطاب کردند اگر میخواهید محرومیت را ببینید، به گرمی سفر کنید.
امام جمعه گرمی گفت: وقتی ایشان به گرمی تشریف آوردند و من مشکلات شهرستان را به ایشان در حضور مردم گزارش میکردم با وجود اشراف ایشان به مسائل شهرستان، با دقت به سخنان من گوش میدادند و توجه ایشان به سخنان حقیر بود و این نهایت حسن خلق و تواضع ایشان را نشان میداد.
حجت الاسلام والمسلمین صفری افزود: ایشان بسیار باریک بین و دقیق بودند و به مسائل دینی، اخلاقی و سیاسی و اجتماعی دقت کامل داشتند و جامع الاطراف بودند.
وی گفت: امروز خلف صالح همان امام شهید که تریبت یافته مکتب امام شهید هستند و خودشان فقیه وارسته و سیاست مدار قدرتمندی هستند و زهد و شجاعت و درایت را از رهبر شهید به ارث بردهاند پرچمدار ملت ایران و سکاندار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران گردیدهاند و امیدواریم با اتحاد بر محور رهبری رهبری و حمایت قاطع از ایشان تا سپردن پرچم حکومت به دست امام زمان (عج) وحدت و حمایت را حفظ کنیم.