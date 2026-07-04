به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان فسا گفت: ۷۰۰ زائر از این شهرستان برای بدرقه قائد شهید امت حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه‌ای (ره) با ۱۴ اتوبوس به تهران اعزام شدند.

سرهنگ سجاد راحت طلب با بیان اینکه تعدادی هم از روستای امیرحاجیلو این شهرستان به تهران اعزام شده‌اند، افزود: علاوه بر این کاروان بیش از پنج هزار نفر با خودرو‌های شخصی در حال عزیمت به شهر‌های تهران، مشهد و قم هستند تا ضمن شرکت در اجتماع میلیونی مردم، با آرمان‌های امام شهید و ارزش‌های انقلاب اسلامی تجدید عهد کنند.

شهرستان فسا در جنوب شرق فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.