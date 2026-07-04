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رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران گفت: شماره تلفن ۱۸۱۱ سازمان مدیریت بحران به صورت شبانهروزی آماده پاسخگویی است و نزدیکترین مراکز دارای ظرفیت خالی را به زائران مراسم بدرقه امام شهید معرفی می کند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، علی نصیری افزود: علاوه بر ظرفیتهای رسمی، ظرفیتهای مردمی بسیار گستردهای نیز ایجاد شده و تعداد زیادی از شهروندان اعلام آمادگی کردهاند که منازل خود را در اختیار زائران قرار دهند.
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با اشاره به برنامهریزی گسترده برای اسکان زائران گفت: شهرداری تهران با بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی و جهادی، بیش از هزار مرکز اسکان شامل مساجد، مدارس، حسینیهها و سایر مراکز محلی را برای پذیرایی از زائران آماده کرده است.
نصیری ادامه داد: در حال حاضر حدود ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر ظرفیت اسکان در این مراکز فراهم شده و علاوه بر آن، بوستانهای بزرگ شهر از جمله ولایت، سرخهحصار، چیتگر و سایر بوستانها به عنوان زائرشهر تجهیز و آماده پذیرایی از مردم شدهاند.
وی تصریح کرد: در مجموع بیش از ۳ میلیون ظرفیت اسکان برای زائران پیشبینی شده است اما این به معنای محدود بودن ظرفیت تهران به همین میزان نیست، زیرا بخشی از زائران به صورت موقت وارد شهر شده و پس از حضور در مراسم بازمیگردند و ظرفیت اسکان به صورت مستمر آزاد میشود.
راهاندازی ستادهای گمشدگان با کمک نیروهای داوطلب
نصیری همچنین از استقرار ستادهای گمشدگان در محل برگزاری مراسم خبر داد و گفت: علاوه بر ظرفیتهایی که در کمیته اصلی پیشبینی شده، سازمان مدیریت بحران نیز با استفاده از داوطلبان واکنش اضطراری محلات، ستادهای گمشدگان را فعال کرده است.
وی افزود: با توجه به اینکه مسیرهای خروج بانوان و آقایان در بخشهایی از مصلی متفاوت خواهد بود، تلاش میکنیم در سریعترین زمان ممکن افراد گمشده را به اعضای خانواده خود برسانیم تا نگرانی خانوادهها به حداقل برسد.
نظارت بهداشتی بر ۴ هزار مرکز طبخ و توزیع غذا
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با اشاره به برنامههای حوزه سلامت گفت: با محوریت دانشگاههای علوم پزشکی مستقر در تهران و با همکاری نیروهای آموزشدیده و کارکنان بخشهای مختلف شهرداری، حدود ۴ هزار مرکز طبخ و توزیع غذا که در این ایام فعالیت دارند، تحت نظارت کامل بهداشتی قرار گرفتهاند.
وی تأکید کرد: تمامی موارد بهداشتی به صورت مستمر کنترل میشود و هرگونه ناایمنی احتمالی نیز بلافاصله رفع خواهد شد.
هیچ نگرانی برای حضور گسترده مردم وجود ندارد
نصیری با بیان اینکه تمامی زیرساختهای لازم برای حضور جمعیت میلیونی در تهران فراهم شده است، اظهار کرد: با توجه به امکانات موجود در حوزه اسکان، تأمین مواد غذایی، سرویسهای بهداشتی، سیستمهای خنککننده و سایر خدمات، هیچ نگرانی بابت حضور گسترده مردم وجود ندارد.
استقرار بیش از ۱۰۰ اتاق سرد برای مقابله با گرمازدگی
نصیری از پیشبینی تمهیدات ویژه برای مقابله با گرمای هوا خبر داد و گفت: بیش از ۱۰۰ اتاق سرد در طول مسیر راهپیمایی مستقر شده است تا افرادی که دچار علائم اولیه گرمازدگی میشوند، بتوانند از این امکانات استفاده کنند.
وی افزود: چنین سطحی از خدمات در راهپیماییهای مشابه کمتر سابقه داشته است..
قفل ترافیکی در تهران نداریم
نصیری با اشاره به وضعیت ترافیکی شهر تهران اظهار کرد: در حال حاضر هیچ قفل ترافیکی مهمی در سطح شهر وجود ندارد.
وی افزود: البته هرچه به روز یکشنبه و زمان اقامه نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب نزدیکتر میشویم، حجم ورود زائران به تهران به تدریج افزایش پیدا میکند.
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران گفت: در مبادی ورودی شهر نیز امکانات اولیه از جمله آب آشامیدنی، مواد خوراکی و سرویسهای بهداشتی برای خدمات رسانی به مسافران پیشبینی شده است.
راهاندازی پویش «بدرقه ایمن»
نصیری از آغاز پویش «بدرقه ایمن» خبر داد و اظهار کرد: از مردم دعوت کردهایم با عضویت در این پویش، هرگونه ناایمنی یا مشکل احتمالی را از طریق ارسال عکس به کانال اختصاصی این پویش اطلاع دهند تا در سریعترین زمان ممکن نسبت به رفع آن اقدام شود.
وی تأکید کرد: مردم نیز میتوانند در کنار دستگاههای اجرایی، در تأمین ایمنی این مراسم بزرگ نقشآفرینی کنند.