\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c\u00a0\u0627\u062f\u0627\u0631\u0627\u062a \u062e\u062f\u0645\u0627\u062a \u0631\u0633\u0627\u0646 \u0648 \u06af\u0631\u0648\u0647 \u0647\u0627\u06cc \u062c\u0647\u0627\u062f\u06cc \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0642\u062f\u0633 \u0645\u0633\u0642\u0631 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0648\u06a9\u0628 \u0647\u0627 \u062e\u062f\u0645\u0627\u062a\u06cc \u0686\u0648\u0646 \u0627\u0633\u06a9\u0627\u0646\u060c \u067e\u0630\u06cc\u0631\u0627\u06cc\u06cc\u060c \u0631\u0627\u0647\u0646\u0645\u0627\u06cc\u06cc \u0633\u0641\u0631 \u0648 \u062d\u0645\u0644 \u0648 \u0646\u0642\u0644 \u0632\u0627\u0626\u0631\u06cc\u0646 \u0628\u0647 \u0633\u0645\u062a \u0645\u062d\u0644 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u0631\u0627 \u0627\u0631\u0627\u0626\u0647 \u0645\u06cc \u062f\u0647\u0646\u062f.\n\n\n