به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس شیلات شهرستان جاسک گفت: این شناورغیر مجاز در محدوده ۱۰ مایلی دریایی خور شیلات این شهرستان توقیف شد.

علی‌اصغر زارعی افزود: از این شناور یک دستگاه تور ترال، یک جفت تخته ترال، ۱۰۰ متر طناب ترال‌کشی و حدود ۲۰ کیلوگرم ماهی مخلوط کشف و ضبط شد.

وی گفت: در این رابطه سه تن دستگیر شدند.

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زارعی از صیادان خواست با رعایت قوانین و مقررات صید و صیادی، در حفظ و بهره‌برداری پایدار از منابع ارزشمند آبزی مشارکت داشته باشند و از هرگونه فعالیت غیرمجاز که موجب آسیب به ذخایر آبزیان می‌شود، خودداری کنند.

ترال‌کشی یا شکار ترال یا شکار ماهی به روش ترال یک روش ماهیگیری است که شامل کشیدن تور ماهیگیری در آب پشت یک یا چند قایق است.

توری که برای شکار ترال استفاده می‌شود ترال نامیده می‌شود.