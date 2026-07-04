احمد نجفی بازیگر سینما و تلویزیون، در بخشی از روایت خود از دیدار با رهبر شهید، به لحظه‌ای اشاره کرد که با مطرح شدن نام خرمشهر، آقا با نگاهی عمیق و حالتی آکنده از تأثر واکنش نشان دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، احمد نجفی، بازیگر سینما و تلویزیون، امروز شنبه، در سخنانی در برنامه میدان دار درباره دیدار‌ها و سخنرانی‌های رهبر شهید، به برداشت خود از برخی مواضع و رفتار‌های ایشان اشاره کرد.

وی با بیان اینکه سخن رهبر شهید درباره مبعوث شدن مردم ایران از یک آگاهی و نگاه درونی سرچشمه می‌گرفت، اظهار کرد: به نظر می‌رسید ایشان از پیش نسبت به برخی اتفاقات آگاهی داشتند و در روز‌ها و جلسات پایانی نیز اصرار داشتند به برخی افراد و مخاطبان خاص برسند.

نجفی ادامه داد که او برنامه‌ها و اخبار جهان را به صورت گسترده دنبال می‌کند و به دلیل فعالیت کاری خود در حوزه تصویر و لنز، به جزئیات چهره، زبان بدن و نشانه‌های غیرکلامی افراد توجه ویژه دارد.

این بازیگر سرشناس با اشاره به یکی از دیدار‌های خود با رهبر شهید در جمع هنرمندان صدا و سیما تصریح کرد که در آن جلسه به جای توجه به سخنان نماینده هنرمندان، تنها رفتار و حالات ایشان را زیر نظر داشته است.

وی افزود: در آن دیدار، رهبر شهید در حالی که چند نفر صحبت می‌کردند، با آرامش کامل و بدون هیچ نشانه‌ای از خستگی، حدود یک ساعت و نیم با دقت به سخنان حاضران گوش دادند و در پایان نیز توصیه کردند که کار‌ها برای مردم انجام شود.

نجفی ادامه داد: من خیلی از مواقع برنامه‌ها را دنبال می‌کنم و به خبر معتادم، نه فقط خبر شبکه خبر، بلکه خبر جهان را می‌بینم و گاه تا چهار یا پنج صبح بیدارم. کار من با تصویر و لنز است و از روی چهره، زبان بدن و حتی جزئیات رفتاری، احساسات و پیام‌ها را بررسی می‌کنم.

وی افزود: در آن چند جلسه آخر سخنرانی‌های ایشان را خیلی دقیق گوش کردم. یادم هست در یک جلسه با جمعی از هنرمندان صدا و سیما خدمت ایشان رسیده بودیم. من در ردیف جلو نشسته بودم و فقط به ایشان نگاه می‌کردم و به سخنران توجهی نداشتم.

نجفی گفت: ایشان در تمام مدت جلسه، حدود یک ساعت و نیم، در حالی که چند نفر صحبت می‌کردند، با آرامش کامل نشسته بودند و لحظه‌ای پلک نزدند یا نشانه‌ای از خستگی بروز ندادند. با دقت کامل گوش می‌دادند و در پایان جلسه فرمودند بروید کارتان را برای مردم انجام دهید.

او ادامه داد: در همان دیدار، رهبر شهید از من پرسیدند که اهل نجف‌آباد هستم. من پاسخ منفی دادم. سپس ایشان فرمودند که پس باید از نجفی‌های مرعشی باشی. من از این موضوع شگفت‌زده شدم، چون این نسبت در نام خانوادگی فعلی من وجود نداشت و فقط در سابقه خانوادگی ما بود.

نجفی گفت: در همان دیدار قصد داشتم درباره خرمشهر صحبت کنم، اما به محض اینکه نام خرمشهر مطرح شد، لبخند ایشان محو شد و با آهی عمیق واکنش نشان دادند. با دیدن این حالت احساس کردم داغ دل ایشان تازه شده و از ادامه صحبت صرف‌نظر کردم.

وی افزود: اطلاع داشتم که قرار بوده با دستور و پیگیری ایشان، ۵۰ هزار هکتار از اراضی خوزستان درختکاری شود، اما در آن زمان تنها بیش از ۵ هزار هکتار اجرا شده بود و می‌خواستم این موضوع را مطرح کنم، اما منصرف شدم تا داغ دلشان را تازه نکنم

نجفی در پایان خاطرنشان کرد: ایشان می‌فرمودند وقتی از این مملکت ایراد می‌گیرند دلم به درد می‌آید ولی گوش می‌کنم. ما الان بعد از شهادت ایشان باید از گریه‌ها عبور کنیم و اکنون وقت حماسه‌سازی یک کشور و یک تمدن و یک بصیرت برای ادامه مسیر است.