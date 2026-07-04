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فرمانده انتظامی مازندران از انهدام باند جعل و کلاهبرداری و بازداشت ۳ متهم به جعل چکهای بانکی به ارزش ۶۰۰ میلیارد ریال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، فرمانده انتظامی استان مازندران از انهدام باند جعل و کلاهبرداری و بازداشت ۳ متهم به جعل چکهای بانکی به ارزش ۶۰۰ میلیارد ریال در استان خبر داد.
سردار حسن مفخمی شهرستانی گفت: در پی دریافت گزارشی قضائی مبنی بر وقوع کلاهبرداری ۶۰۰ میلیارد ریالی با استفاده از چکهای جعلی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی تصریح کرد: کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی استان با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی موفق شدند، اعضای باند جعل و کلاهبرداری را که به صورت حرفهای به جعل چکهای بانکی با کیفیت بالا و برداشت غیر قانونی از حساب بانکی افراد اقدام میکردند، شناسایی کنند.
فرمانده انتظامی استان مازندران اظهار کرد: ماموران در ادامه تحقیقات دریافتند، این افراد با جعل چک و برداشت غیرقانونی وجه از حساب بانکی افراد، اقدام به خرید طلا و پولشویی برای از بین بردن آثار جرم میکنند.
سردار مفخمی شهرستانی از شناسایی و بازداشت ۳ متهم اصلی این پرونده باند در شهرستانهای "سوادکوه و تنکابن" خبر داد و افزود: متهمان در تحقیقات پلیس به بزه انتسابی اقرار کردند و تلاش برای دستگیری یکی از همدستان این متهمان کماکان ادامه دارد.
فرمانده انتظامی استان مازندران به شهروندان هشدار داد: همواره در فعالیتهای اقتصادی مراقب افراد کلاهبردار و شیاد باشند و در انجام معاملات به صورت چکی، نسبت به بررسی و استعلام اصالت چک و احراز هویت صادرکننده آن اطمینان حاصل کنند.