فرمانده انتظامی مازندران از انهدام باند جعل و کلاهبرداری و بازداشت ۳ متهم به جعل چک‌های بانکی به ارزش ۶۰۰ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، فرمانده انتظامی استان مازندران از انهدام باند جعل و کلاهبرداری و بازداشت ۳ متهم به جعل چک‌های بانکی به ارزش ۶۰۰ میلیارد ریال در استان خبر داد.

سردار حسن مفخمی شهرستانی گفت: در پی دریافت گزارشی قضائی مبنی بر وقوع کلاهبرداری ۶۰۰ میلیارد ریالی با استفاده از چک‌های جعلی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی استان با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی موفق شدند، اعضای باند جعل و کلاهبرداری را که به صورت حرفه‌ای به جعل چک‌های بانکی با کیفیت بالا و برداشت غیر قانونی از حساب بانکی افراد اقدام می‌کردند، شناسایی کنند.

فرمانده انتظامی استان مازندران اظهار کرد: ماموران در ادامه تحقیقات دریافتند، این افراد با جعل چک و برداشت غیرقانونی وجه از حساب بانکی افراد، اقدام به خرید طلا و پولشویی برای از بین بردن آثار جرم می‌کنند.

سردار مفخمی شهرستانی از شناسایی و بازداشت ۳ متهم اصلی این پرونده باند در شهرستان‌های "سوادکوه و تنکابن" خبر داد و افزود: متهمان در تحقیقات پلیس به بزه انتسابی اقرار کردند و تلاش برای دستگیری یکی از همدستان این متهمان کماکان ادامه دارد.

فرمانده انتظامی استان مازندران به شهروندان هشدار داد: همواره در فعالیت‌های اقتصادی مراقب افراد کلاهبردار و شیاد باشند و در انجام معاملات به صورت چکی، نسبت به بررسی و استعلام اصالت چک و احراز هویت صادرکننده آن اطمینان حاصل کنند.