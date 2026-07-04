به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان؛ هادی حق‌شناس ظهر امروز شنبه در پنجمین نشست هماهنگی مراسم بزرگداشت عروج خونین امام مجاهد شهید در سالن غدیر استانداری با تسلیت مجدد شهادت رهبر شهید ایران، جمعی از فرماندهان، نخبگان و شهدای جنگ، اظهار کرد: بخش عمده‌ای از مردم گیلان که در مراسم تشییع شهدا در تهران حضور خواهند یافت، با امکانات شخصی خود اعزام می‌شوند و این آیین، یک تشییع کاملاً مردمی است.

وی افزود: برای تسهیل حضور مردم، امکانات محدودی با مشارکت بخش مردمی فراهم شده تا حدود چهار تا پنج هزار نفر به‌صورت متمرکز در این مراسم شرکت کنند و در این راستا، ۱۶۸ دستگاه اتوبوس، مینی‌بوس و سایر ناوگان حمل‌ونقل مسافری به همراه خدمات پشتیبانی، درمانی و امدادی پیش‌بینی شده است.

استاندار گیلان با بیان اینکه کاروان‌های اعزامی از تمامی ۱۷ شهرستان استان سازماندهی شده‌اند، گفت: این کاروان‌ها از امشب ساعت ۲۴ از شهرستان‌های مختلف و شهر رشت به سمت تهران اعزام می‌شوند تا در مراسم باشکوه تشییع شهدا حضور یابند.

حق‌شناس با اشاره به نام‌گذاری نمادین این کاروان‌ها به یاد ۱۶۸ شهید دانش‌آموز میناب، تصریح کرد: همه تلاش ما این است که این اعزام در نهایت نظم، امنیت و آرامش انجام شود و زائران پس از حضور در مراسم، به سلامت به استان بازگردند.

وی از آماده‌باش کامل دستگاه‌های اجرایی استان خبر داد و گفت: علاوه بر پشتیبانی از کاروان‌های اعزامی، با توجه به ورود مسافران به گیلان، تمامی دستگاه‌های خدمات‌رسان، امدادی و اجرایی برای ارائه خدمات مطلوب در آماده‌باش کامل هستند.

استاندار گیلان همچنین از برگزاری مراسم همزمان در مرکز استان و شهرستان‌ها خبر داد و افزود: همزمان با آیین تشییع در تهران، روز دوشنبه مراسمی در میدان شهدای ذهاب شهرداری رشت برگزار می‌شود و در سایر شهرستان‌های استان نیز برنامه‌های مشابه پیش‌بینی شده است.

حق‌شناس در پایان خاطرنشان کرد: پس از برگزاری مراسم تشییع در مشهد، شنبه آینده ۲۰ تیرماه نیز آیین بزرگداشت روز سوم شهدا در مصلای امام خمینی (ره) رشت و همچنین مصلا‌ها یا مساجد جامع شهرستان‌های استان برگزار خواهد شد.