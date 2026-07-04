اعلام برنامههای عزاداری و سوگواری امام مجاهد شهید در بوشهر
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر از برگزاری برنامههای گسترده عزاداری و سوگواری قائد شهید امت در سطح استان خبر داد و گفت: این برنامهها با مشارکت اقشار مختلف مردم و خانوادههای معزز شهدا و ایثارگران در سراسر استان پیشبینی شده است.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، حجتالاسلام یوسف جمالی در گفتوگو با خبرنگار ما ضمن تسلیت شهادت امام مجاهد شهید، در تشریح این برنامهها اعلام کرد: از روز دوشنبه تا یکشنبه هفته آینده، هر روز از ساعت ۱۰ تا ۱۲ مراسم عزاداری و مرثیهسرایی در تمامی مصلایهای سطح استان و مرکز استان با حضور مردم ولایتمدار برگزار خواهد شد.
وی افزود: همچنین مساجد، حسینیهها و امامزادگان سراسر استان نیز از امشب تا یکشنبه هفته آینده، بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء، میزبان محافل عزاداری و سوگواری خواهند بود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر با اشاره دیگر مراسم، عنوان کرد: در روز پنجشنبه، همزمان با آیینهای سوگواری، دسته جات عزاداری با حضور عموم مردم و خانوادههای شهدا به سمت گلزارهای شهدای استان حرکت کرده و مراسم ویژهای را از ساعت ۱۷:۰۰ برگزار خواهند کرد. همچنین نماز لیله الدفن در همین شب، در محل تجمعات مردمی در میادین و خیابانهای اصلی برگزار میشود.
حجتالاسلام یوسف جمالی اضافه کرد: علاوه بر برنامههای متمرکز، تجمعات مردمی در میادین و خیابانهای سطح استان با برنامههای متنوع مرثیهسرایی و سوگواری طبق روال پیشبینیشده برگزار خواهد شد که از عموم مردم شریف و انقلابی استان بوشهر برای شرکت پرشور در این مراسم دعوت میشود.