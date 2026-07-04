اعلام برنامه‌های عزاداری و سوگواری امام مجاهد شهید در بوشهر

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر از برگزاری برنامه‌های گسترده عزاداری و سوگواری قائد شهید امت در سطح استان خبر داد و گفت: این برنامه‌ها با مشارکت اقشار مختلف مردم و خانواده‌های معزز شهدا و ایثارگران در سراسر استان پیش‌بینی شده است.