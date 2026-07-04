به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ بختیاری گفت: روز گذشته ماموران پلیس مبازره با مواد مخدر استان دراجرای طرح مقابله با قاچاق مواد مخدر، با انجام کار اطلاعاتی و بهره گیری از شیوه‌های پلیسی ازقصد انتقال یک محموله مواد مخدر از استان سیستان و بلوچستان توسط قاچاقچیان مطلع و بلافاصله پیگیری موضوع را در دستور کار قراردادند.

وی افزود: ماموران با تشکیل تیم عملیاتی به محل و مسیر تردد احتمالی قاچاقچیان اعزام و پس از چندین ساعت گشت زنی و تعقیب و مراقبت‌های لازم حین کنترل محور مواصلاتی حاجی آباد به سمت بندرعباس به یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس مشکوک شده و دستور توقف دادند.

این مسئول انتظامی ادامه داد: راننده خودرو بدون توجه به دستور پلیس و علائم هشدار دهنده اقدام به فرار کرد که پس از تعقیب و گریز طولانی، با استفاده از شیوه و شگرد‌های پلیسی خودرو متوقف و در بازرسی از این خودرو توقیفی مقدار ۲۸۱ کیلوگرم ماده مخدر از نوع حشیش کشف و ضبط شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان هرمزگان در ادامه بیان داشت: در این رابطه یک نفر قاچاقچی و سوداگر مرگ دستگیر و با تشکیل پرونده به دستگاه قضایی معرفی و با قرار مناسب روانه زندان شد.

سرهنگ ایرج بختیاری در پایان با تأکید بر استمرار برخورد قاطع با قاچاق مواد مخدر خاطرنشان کرد: پلیس با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اطلاعاتی و عملیاتی، اجازه نخواهد داد مجرمان و سوداگران مرگ امنیت و آرامش جامعه را خدشه‌دار کنندو از عموم مردم فهیم استان درخواست می‌گردد در صورت اطلاع از هر گونه فعالیت قاچاق مواد مخدر مراتب را از طریق شماره ۱۲۸ به پلیس مبارزه با مواد مخدر و یا شماره ۱۱۰ به مرکز فوریت‌های پلیس اطلاع دهند.