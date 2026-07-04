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رئیس اقلیم کردستان عراق پس از ادای احترام به پیکر رهبر شهید ایران اسلامی، با تسلیت به ملت ایران، بر ماندگاری نقش تاریخی و رهنمودهای ایشان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق تاکید کرد که راهنماییهای حکیمانه شهید آیت الله خامنهای در تحولات ایران و منطقه در تاریخ ماندگار خواهد ماند.
وی پس از حضور در مراسم وداع با پیکر رهبر شهید ایران با انتشار پستی در یکی از شبکههای اجتماعی نوشت: طی مراسم وداع با علی خامنهای رهبر ایران بر پیکر او احترام نهادم و همدردی عمیق خود و ملت اقلیم کردستان با ملت ایران را ابراز داشتم.
بارزانی افزود: راهنماییهای حکیمانه و نقش تاریخی او در تحولات ایران و منطقه در تاریخ ماندگار خواهد ماند.
رئیس اقلیم کردستان عراق تصریح کرد: اعتقاد داریم که تفاهم و احترام متقابل و گفتگوی سازنده مستمر بهترین راه برای تحقق صلح و ثبات و امنیت پایدار در منطقه است.
بارزانی در پایان گفت: روابط بلند مدت و پیوندهای عمیق میان اقلیم کردستان عراق و ایران همواره جایگاه ویژهای داشته و ما معتقدیم حفظ این روابط و توسعه آن، در راستای همکاری دوجانبه و تامین منافع مشترک و تحکیم صلح و ثبات منطقهای است.