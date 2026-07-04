دسترسی نسبتأ مناسب به مُصلی و مسیر بدرقه پدر شهید امت؛

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ موکب‌های استان مرکزی در پایتخت مُستقر شدند تا به زائران شرکت‌کننده در مراسم وداع با پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب خدمت رسانی کنند.

معاون هماهنگ کننده سپاه روح الله استان گفت: اولین کاروان اعزامی برای شرکت در مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر امام شهید از استان از شهرستان فراهان است که به محل اِسکان در تهران اعزام شدند.

سرهنگ محمدرضا رضایی افزود: پذیرایی مُختصری از جمله اسکان و وعده غذا و چندین دستگاه اتوبوس برای جابجایی زائران در نظر گرفته شده است.

شهردار منطقه سه تهران هم گفت: بر اساس تقسیم بندی که در مجموعه مدیریتی شهرداری تهران انجام شده، این توفیق راداریم که در شهرداری منطقه سه که یکی از مناطق شمالی پایتخت است، در مراسم وداع و تشییع رهبر شهیدمان میزبان زائران از شهر‌های مختلف استان مرکزی هستیم.

حمید جوانی افزود: فضایی که آماده شده با ظرفیت ۱۲ هزار نفر، فضای نمایشگاه بین المللی شهر تهران است که دسترسی نسبتأ مناسب تری به مُصلی و مسیر تشییع رهبر شهید دارد و این آمادگی را داریم تادر خدمت زائران از استان‌های دیگر هم باشیم و چنانچه ظرفیت تکمیل شود، در صورت نیاز فضای جدیدی را در نظر خواهیم گرفت.

پیش بینی شده حدود ۶۰ هزار نفر از استان مرکزی در مراسم وداع و تشییع امام شهید اُمت شرکت کنند.