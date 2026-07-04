به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از آسوشیتدپرس، در پی هفته‌ها خشکسالی و موج بی‌سابقه گرما که بخش‌های وسیعی از فرانسه را در بر گرفته است، از روز پنجشنبه آتش‌سوزی جنگلی در مناطق جنوبی فرانسه با شدت بسیار زیادی پراکنده شده است .

به گزارش مقامات محلی، گسترده‌ترین آتش‌سوزی‌ها در مناطق «اود» (Aude) و «اِرولت» (Herault) رخ داده است. حدود ۸۰۰ آتش‌نشان و ۱۵۰ خودروی امدادی برای مهار شعله‌هایی که بیش از ۹۰۰ هکتار از اراضی را در برگرفته، در این مناطق حضور یافته‌اند. علاوه بر این، گزارش‌ها حاکی از وقوع آتش‌سوزی‌های دیگری در حوالی شهر مارسی است.

با اینکه تلاش‌ها برای مهار دو مورد از این آتش‌سوزی‌ها در روز پنجشنبه به نتیجه رسید و تحت کنترل درآمدند، اما شعله‌ها هنوز به‌طور کامل خاموش نشده‌اند.

مقامات مسئول با توجه به پیش‌بینی ادامه افزایش دما و عدم احتمال بارش باران، هشدار دادند که شرایط خشکسالی در کنار وزش بادهای شدید مدیترانه‌ای، خطر وقوع آتش‌سوزی‌های جدید و گسترده‌تر را به شدت افزایش داده است.