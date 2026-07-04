رئیس پلیس راه راهور فراجا گفت: در شهر تهران، جاده‌ها و آزادراه‌ها هیچ مشکلی در خصوص تردد وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار احمد کرمی اسد رئیس پلیس راه راهور فراجا گفت: حلقه اصلی اطراف مصلای امام خمینی (ره)، اکنون دارای محدودیت ترافیکی است چراکه از امروز شنبه ۱۳ تیر تا روز دوشنبه ۱۵ تیر شاهد یکی از بزرگترین رویداد‌های تاریخی در شهر تهران هستیم که این رویداد مسبوق به سابقه نبوده است.

وی ادامه داد: حضور میلیونی هموطنان برای شرکت در این آیین، می‌طلبد که برای تمهیدات ترافیک درون شهری و برون شهری برنامه‌ریزی داشته باشیم.

سردار کرمی اسد با اشاره به تمهید چهار حلقه ترافیکی در شهر تهران، تصریح کرد: اکنون حلقه اصلی اطراف مصلا به دلیل حضور میلیونی جمعیت، محدودیت تردد اعمال شده و تردد هر نوع وسیله نقیله شخصی و موتورسیکلت ممنوع است.

وی ادامه داد: اکنون محدوده اجرای مراسم در بخش شمال شهر تهران از بزرگراه حقانی، از سمت شرق به بزرگراه صیاد شیرازی، از جنوب به خیابان کریم‌خان. زند و سمت غرب به خیابان ولی عصر، تردد وسایل نقلیه کاملا ممنوع است.

رئیس پلیس راه راهور فراجا درباره اعمال محدودیت تردد در مبادی ورودی پایتخت، گفت: در مبادی تهران تا قبل از محدوده اعلام شده، امکان تردد وجود دارد همچنین در مبادی ورودی تهران پارکینگ‌هایی در نظر گرفته شده است و توصیه می‌شود حتما مردم از این پارکینگ‌ها استفاده کنند و سپس با ناوگان حمل و نقل عمومی خود را به محل برگزاری مراسم برسانند.

وی افزود: در شهر تهران، جاده‌ها و آزادراه‌ها هیچ مشکلی در خصوص تردد وجود ندارد؛ فقط ترافیک در مبادی ورودی ترافیک سنگین است؛ به طوری که در مقایسه با روز‌های قبل شاهد افزایش ۴۰ درصدی تردد خودرو‌ها هستیم.

به گفته سردار کرمی اسد، بیشترین زمان ورودی به تهران از ساعت یک بامداد تا پنج صبح امروز بوده است و پیش‌بینی می‌شود این روند فزاینده ادامه داشته باشد؛ از این رو، رانندگان باید صبر و حوصله بیشتری برای رسیدن به مقصد داشته باشند.

وی ادامه داد: در صورتی که به حجم تردد‌ها افزوده شود تمهیدات ترافیکی از جمله یکطرفه کردن جاده را اعمال خواهیم کرد. احتمال می‌رود وضعیت تردد در آزادراه تهران شمال به حد اشباع برسد که در آن صورت تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به اینکه اکنون هیچ گره ترافیکی در شهر تهران و مبادی ورودی وجود ندارد و صرفاً ترافیک پر حجم گزارش شده است.تصریح کرد:رانندگان برای مسیریابی از سامانه‌های مسیریاب استفاده کنند

وی افزود: برای اجرای صحیح مراسم، برخی معابر تغییر جهت داده شده؛ از این رو رانندگان برای مسیریابی از سامانه‌های مسیریاب استفاده کنند تا مسیر‌ها را سریع‌تر و راحت‌تر پیدا کنند.

سردار کرمی اسد به رانندگان توصیه کرد در مبادی ورودی از وسیله نقلیه عمومی استفاده کنند.

وی ادامه داد: رانندگان در طول مسیر به دلیل حجم ورودی خودرو‌ها به پایتخت نسبت به سوخت گیری وسیله نقلیه خود اقدام کنند تا در شهر تهران به دلیل ازدحام با کمبود سوخت مواجه نشویم.