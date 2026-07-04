به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن کامل اطلاعیه وزارت اطلاعات بدین شرح است:

سربازان گمنام امام‌زمان (عج) در اداره‌ کل اطلاعات سیستان و بلوچستان در چند عملیات مشترک با رزمندگان سپاه و فراجا در شهرهای زاهدان، چابهار، ایرانشهر، خاش و تفتان، ضمن انهدام این هسته‌ها، ده تروریست را بازداشت کردند و دو نفر را هم به هلاکت رساندند.

از محل اختفاء و خانه‌ی امن این تروریست‌های تکفیری شمار قابل توجهی سلاح‌ سبک و نیمه سنگین جنگی از جمله یک قبضه تیربار گرینوف،سه قبضه کلاشینکف، ۱۷ قبضه انواع کلت کمری،چهارده نارنجک و یک دستگاه استارلینک کشف و ضبط شده.

وزارت اطلاعات از مردم خواسته هرگونه موارد مشکوک را به ستاد خبری وزارت اطلاعات به شماره ۱۱۳ یا درگاه‌های رسمی ستادخبری این وزارت‌خانه در پیام رسان‌های ایتا، بله، روبیکا و سروش‌پلاس به آدرس vaja113@ با تیک آبی گزارش کنند.



