پخش زنده
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«شبکه خبر ۲» در ایام برگزاری مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید، به شبکه اختصاصی پوشش زنده این رویداد ملی و فراملی تبدیل شده و به صورت شبانه روزی لحظه به لحظه همراه مخاطبان خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «شبکه خبر ۲» با طراحی و هویت بصری متفاوت به صورت ۲۴ ساعته پوشش زنده و اختصاصی مراسم وداع و تشییع رهبر شهید را بر عهده دارد.
براساس اعلام ستاد تشییع رسانه ملی، در این پوشش ویژه، تمامی تصاویر به صورت تک قاب و به شکل شبانهروزی در اختیار مخاطبان قرار میگیرد تا بینندگان بدون هیچگونه مداخله گرافیکی، در جریان لحظه به لحظه مراسم قرار گیرند.
در این پخش زنده، با بهرهگیری از دوربینهای متعدد مستقر در مسیرها و محلهای برگزاری مراسم از جمله مصلای امام خمینی و انتخاب دقیق بهترین قابها از میان تصاویر گسترده موجود، شاخصترین و باکیفیتترین تصاویر همراه با صدای زنده برای مخاطبان پخش میشود.
همچنین، «شبکه خبر ۲» به صورت اختصاصی بهترین تصاویر و آیینهایی که در شهرهای مختلف کشور و نیز کشور عراق، برگزار میشود را نیز به صورت زنده پخش خواهد کرد.