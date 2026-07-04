فرمانده انتظامی استان مازندران از انهدام باند جعل و کلاهبرداری و بازداشت ۳ متهم به جعل چک‌های بانکی به ارزش ۶ میلیارد تومان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار حسن مفخمی گفت: در پی دریافت گزارشی قضائی مبنی بر وقوع کلاهبرداری ۶۰ میلیارد ریالی با استفاده از چک‌های جعلی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی ادامه داد: کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی استان با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی موفق شدند، اعضای باند جعل و کلاهبرداری را که به صورت حرفه به جعل چک‌های بانکی با کیفیت بالا و برداشت غیر قانونی از حساب بانکی افراد اقدام می‌کردند، شناسایی کنند.

فرمانده انتظامی استان مازندران، گفت: ماموران در ادامه تحقیقات دریافتند، این افراد با جعل چک و برداشت غیرقانونی وجه از حساب بانکی افراد، اقدام به خرید طلا و پولشویی برای از بین بردن آثار جرم می‌کنند.

سردار مفخمی شهرستانی از شناسایی و بازداشت ۳ متهم اصلی این پرونده باند در شهرستان‌های "سوادکوه وتنکابن" خبر داد و افزود: متهمان در تحقیقات پلیس به بزه انتسابی اقرار کردند و تلاش برای دستگیری یکی از همدستان این متهمان کماکان ادامه دارد.

فرمانده انتظامی استان مازندران به شهروندان هشدار داد؛ همواره در فعالیت‌های اقتصادی مراقب افراد کلاهبرداری و شیاد باشند و در انجام معاملات به صورت چکی، نسبت به بررسی و استعلام اصالت چک و احراز هویت صادرکننده آن اطمینان حاصل کنند.