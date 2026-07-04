مسجد حضرت ابوالفضل (ع) واقع در کیلومتر ۸۴ بزرگراه یزد ـ کرمان، با بسیج همه ظرفیت‌های مردمی و دستگاه‌های اجرایی، برای اسکان، پذیرایی و ارائه خدمات رفاهی، درمانی و امدادی به تشییع‌کنندگان استان‌های جنوبی کشور که عازم تهران، قم و مشهد هستند، آمادگی کامل دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مسجد حضرت ابوالفضل (ع) در کیلومتر ۸۴ بزرگراه یزد ـ کرمان با همکاری سازمان خیریه حضرت ابوالفضل (ع)، امام جمعه بهادران، بخشدار مرکزی، دهیاران و شورا‌های اسلامی، پایگاه‌های بسیج دهستان بهادران و دستگاه‌های خدمات‌رسان، تمامی امکانات لازم را برای خدمت‌رسانی به زائران و تشییع‌کنندگان قائد شهید امت فراهم کرده است.

در این مرکز خدماتی، امکاناتی از جمله اسکان و محل استراحت، سرویس‌های بهداشتی و حمام، آب جوش، چای، یخ، پارکینگ و موکب پذیرایی برای رفاه مسافران و زائران مهیا شده است.

همچنین به منظور تأمین سلامت، امنیت و آرامش زائران، تیم‌های درمانی و اورژانس، نیرو‌های جمعیت هلال‌احمر، نیرو‌های انتظامی و پلیس راه به صورت مستقر در محل حضور دارند و خدمات لازم را در طول مسیر و هنگام توقف ارائه می‌کنند.

دست‌اندرکاران این مرکز با هدف تسهیل سفر زائران و تشییع‌کنندگان و فراهم کردن شرایط مناسب برای استراحت و ادامه مسیر، از تمامی ظرفیت‌های موجود استفاده کرده‌اند تا مسافران بتوانند با آسایش و اطمینان بیشتری به سفر خود ادامه دهند.