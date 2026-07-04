مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان تهران از عملیاتی شدن طرح ویژه ترافیکی و استقرار ۳۸ اکیپ تخصصی راهداری در محور‌های پرتردد استان جهت تسهیل سفر و تأمین ایمنی شرکت‌کنندگان در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مهرداد جهانی، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان تهران با اعلام آمادگی کامل تمامی نیروهای این اداره‌کل برای ایام پیش‌رو گفت: با هدف مدیریت بهینه سفرهای زائران و عزاداران، طرح ویژه‌ای با شعار «باید برخاست» تدوین و تمامی ظرفیت‌های عملیاتی، از پایانه های مسافربری گرفته تا مجتمع‌های خدماتی-رفاهی و راهدارخانه‌ها، در وضعیت آماده‌باش ۱۰۰ درصدی قرار گرفته‌اند.

وی افزود: در این طرح، ۳۵۰ راهدار در قالب ۳۸ اکیپ گشت‌زنی، به صورت شبانه‌روزی و بدون وقفه، از آغاز مراسم تا پایان مرحله بازگشت کامل زائران، بر ایمنی و روان‌سازی تردد در تمامی محورهای اصلی و شریانی استان نظارت مستقیم خواهند داشت.

جهانی با تشریح جزئیات استقرار اکیپ‌های عملیاتی گفت: تمرکز اصلی این نیروها بر کریدورهای پرتردد و محورهای منتهی به محل برگزاری مراسم است؛ به‌طوری که ۲۰ اکیپ در آزادراه‌های اصلی «تهران-قم» و «تهران-ساوه» مستقر شده‌اند. همچنین ۸ اکیپ در محور تهران-فیروزکوه، ۴ اکیپ در محور امام رضا، ۲ اکیپ در آزادراه تهران-کرج و اکیپ‌های ویژه‌ای نیز برای پوشش محورهای هراز، تهران-لواسانات، شهریار و ملارد اختصاص یافته است.

مدیرکل راهداری استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: هدف نهایی این آرایش عملیاتی، پایش مستمر وضعیت ترافیکی و ارائه خدمات به‌موقع به مسافران است تا زائران بتوانند با ایمنی کامل و در آرامش، در این مراسم ملی شرکت کنند. راهداران استان تهران تا بازگشت آخرین زائر به خانه، در کنار مردم خواهند بود.