به گزارش خبرگزاری صداو سیما، فرمانده انتظامی شهرستان میناب گفت: ماموران انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی " شهید چغازردی" این شهرستان در اجرای طرح مقابله با با قاچاق کالا و ارز روز گذشته حین کنترل و پایش خودرو‌های عبوری به یک دستگاه کامیون کشنده بونکر گاز مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: ماموران جهت بررسی کامیون مورد نظر را متوقف ودر بازرسی ازآن مقدار ۴۵ هزار لیتر گازمایع قاچاق کشف کردند.

سرهنگ محمد رستمی ارزش این محموله قاچاق را بنا به نظر کارشناسان اقتصادی ۲۲ میلیارد ریال عنوان و تصریح کرد: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و راننده خودرو جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

این مسئول انتظامی با بیان این که تلاش‌های پلیس بی وقفه و بصورت شبانه روز و با اقتدار در مقابله با قاچاق کالا، سوخت و مواد مخدر ادامه دارد، از عموم شهروندان خواست در صورت مشاهده و یا اطلاع از هرگونه دپو سوخت و یا قاچاق کالا و مواد مخدر مراتب را از طریق شماره تماس ۱۱۰ به مرکز فوریت‌های پلیس اطلاع دهند تا در کمترین زمان نسبت به شناسایی جرم و دستگیری مجرمان اقدام گردد.