به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد و بنابراعلام روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد، کولیوند مدیر روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد و سرهنگ حمیدرضا کریم‌زاده معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان یزد در دیداری، بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک دو دستگاه برای ارتقای آگاهی عمومی و جلب مشارکت مردم در مدیریت مصرف آب تأکید کردند.

بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، دو مجموعه در زمینه طراحی و اجرای برنامه‌های فرهنگی و آموزشی، فرهنگ‌سازی عمومی با هدف نقش‌آفرینی مردم در مدیریت مصرف آب، همکاری متقابل در تولید و انتشار محتوای هدفمند در فضای مجازی، برگزاری کارگاه‌های آموزشی و توانمندسازی، تهیه و تولید بسته‌های فرهنگی و هنری ویژه آموزش کارکنان و همچنین استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌ای برای اطلاع‌رسانی، آگاه‌سازی و جلب مشارکت همگانی همکاری خواهند کرد.

همچنین، طرفین اجرای برنامه‌های مشترک را گامی مؤثر در نهادینه‌سازی فرهنگ مصرف بهینه آب و افزایش مسئولیت‌پذیری اجتماعی در قبال حفاظت از منابع آبی استان یزد دانستند و بر تداوم تعاملات و اجرای عملیاتی مفاد تفاهم‌نامه تأکید کردند.