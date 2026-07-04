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برای ترویج فرهنگ مدیریت مصرف آب، شرکت آب منطقهای یزد و فرماندهی انتظامی استان یزد تفاهم نامه همکاری مشترک امضا کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد و بنابراعلام روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقهای یزد، کولیوند مدیر روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقهای یزد و سرهنگ حمیدرضا کریمزاده معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان یزد در دیداری، بر بهرهگیری از ظرفیتهای مشترک دو دستگاه برای ارتقای آگاهی عمومی و جلب مشارکت مردم در مدیریت مصرف آب تأکید کردند.
بر اساس مفاد این تفاهمنامه، دو مجموعه در زمینه طراحی و اجرای برنامههای فرهنگی و آموزشی، فرهنگسازی عمومی با هدف نقشآفرینی مردم در مدیریت مصرف آب، همکاری متقابل در تولید و انتشار محتوای هدفمند در فضای مجازی، برگزاری کارگاههای آموزشی و توانمندسازی، تهیه و تولید بستههای فرهنگی و هنری ویژه آموزش کارکنان و همچنین استفاده از ظرفیتهای رسانهای برای اطلاعرسانی، آگاهسازی و جلب مشارکت همگانی همکاری خواهند کرد.
همچنین، طرفین اجرای برنامههای مشترک را گامی مؤثر در نهادینهسازی فرهنگ مصرف بهینه آب و افزایش مسئولیتپذیری اجتماعی در قبال حفاظت از منابع آبی استان یزد دانستند و بر تداوم تعاملات و اجرای عملیاتی مفاد تفاهمنامه تأکید کردند.