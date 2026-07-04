هموطنان با بصیرت روستایی و عشایر با حضور در آئین تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، بار دیگر بر وفاداری خود بر عهد و پیمانشان با امامین انقلاب تاکید کردند.

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، مردم با ایمان و آگاه مناطق روستایی و عشایری با حضور در موکب‌ها و آئین وداع با پیکر مهطهر رهبر شهید انقلاب، ضمن ابراز مهر و محبت قلبی خود به امام شهید، بر ایستادگی بر آرمان‌های والای انقلاب و آموزه‌های انسان ساز و انقلابی ایشان تاکید کردند.

گروهی از عشایر غیور ایران که همواره پیشتاز خلق ماندگارترین حماسه‌ها در دفاع از مرز‌ها و آبرو و اعتبار این سرزمین بوده‌اند، امروز شنبه ۱۳ تیرماه ۱۴۰۵ در سمیرم اصفهان با برپایی موکب‌های پذیرایی به میزبانی از زائرانی که برای شرکت در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب راهی تهران بودند، پرداختند.

همچنین شماری از عشایر نیز برای حضور در مراسم تشییع عازم تهران شدند.