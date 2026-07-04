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سبحان اسمی نماینده کشورمان در فینال ۵ وزن نخست کشتی آزاد جوانان قهرمانی آسیا صاحب نشان طلا شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در وزن ۷۹ کیلوگرم، سبحان اسمی در دور نخست در مقابل میزوساکی از ژاپن ۱۰ بر صفر به برتری رسید.
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وی در دور بعد با نتیجه ۱۰ بر صفر در مقابل جاوخلانخو از مغولستان به برتری رسید و راهی دیدار نیمه نهایی شد. اسمی در این مرحله با نتیجه ۱۲ بر ۱ وطن آناورازوف از ترکمنستان را مغلوب کرد و فینالیست شد. وی در این دیدار ساوراب یاداو از هند را با نتیجه ۱۵ بر ۱۰ شکست داد و صاحب نشان طلا شد.